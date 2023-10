Hurkacz poznał pierwszych rywali w turnieju w Tokio [DRABINKA]

W sobotnie przedpołudnie czasu polskiego Hubert Hurkacz będzie walczył o awans do finału turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Zmagania zakończą się 15 października, a dzień później ruszy turniej w Tokio. Polak poznał już pierwszego rywala podczas zmagań w stolicy Japonii. Jak się okazuje, będzie to jeden z jego niedawnych przeciwników w Szanghaju. Do tej pory jego bilans z tym rywalem jest dobry.

