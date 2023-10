Wiadomo, o której Hurkacz zagra o finał w Szanghaju. Dobre wieści dla kibiców

Hubert Hurkacz (17. ATP) bardzo dobrze radzi sobie w turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Po wygranej 4:6, 6:1, 6:3 z Węgrem Fabianem Marozsanem (91. ATP) awansował do półfinału, w którym zmierzy się z Amerykaninem Sebastianem Kordą (26. ATP).

Hubert Hurkacz zagra o finał w Szanghaju. Wiemy, o której mecz z Sebastianem Kordą

Wiadomo było, że mecz z udziałem Polaka odbędzie się w sobotę 14 października. Niedawno organizatorzy opublikowali plan gier na ten dzień, dzięki czemu poznaliśmy orientacyjną godzinę tego pojedynku. Zawodnicy wyjdą na kort najwcześniej o godzinie 10:30 czasu polskiego, po zakończeniu spotkania deblowego Rohana Bopanny i Matthew Ebdena z Sadio Doumbią i Fabienem Reboulem. Dla polskich kibiców jest to całkiem dogodny termin.

Dla Hurkacza będzie to trzeci w karierze mecz z Kordą. W 2021 roku w Delray Beach pokonał go 6:3, 6:3, natomiast w tegorocznym Australian Open przegrał 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7 (7-10). Jeśli wygra w sobotę, awansuje do finału w Szanghaju, gdzie zmierzy się z Andriejem Rublowem (7. ATP), Grigorem Dimitrowem (19. ATP), Nicolasem Jarrym (22. ATP) lub Ugo Humbertem (34. ATP).

Hubert Hurkacz zagra o finał w Szanghaju. Stawką duże pieniądze i punkty rankingowe

Polski tenisista zdecydowanie ma o co grać. Awans do półfinału oznacza, że ma zapewnioną nagrodę pieniężną w wysokości 352 635 dolarów, czyli przy obecnym kursie 1,52 miliona złotych, a także 360 punktów do rankingu ATP. Występ w finale to zarobek rzędu 662 360 dol. (2,86 mln zł) i 600 punktów, a zwycięstwo w turnieju 1 262 220 dol. (5,45 mln zł) oraz 1000 punktów.