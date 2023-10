Sponsor krytykował Świątek, teraz wycofuje się ze wspierania kadry. "Brutalny atak"

W sobotę dowiedzieliśmy się, że Iga Świątek nie wystąpi w finałach drużynowych rozgrywek Billie Jean King Cup w Sewilli. Nasza najlepsza tenisistka tłumaczyła, że nie zagra dla reprezentacji Polski z uwagi na kalendarz rozgrywek przygotowany przez władze tenisa. Obawia się o przeciążenie organizmu w końcówce i tak już bardzo wymagającego sezonu.

PZT broni Igi Świątek

W środę na portalu Sport.pl informowaliśmy, jak Świątek została skrytykowana m.in. przez byłego prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego i jednego ze sponsorów reprezentacji oraz związku - Łukasza Paszkiewicza z firmy Kantor Dla Firm.

- "Nie każdy obywatel Polski czuje się Polakiem", "Jakaś masakra, wstyd", "Gra w reprezentacji Polski to obowiązek wobec kraju i w stosunku do koleżanek z reprezentacji, a także tych wszystkich młodych, którzy uprawiają w Polsce tenis i oczekują wsparcia" - to tylko niektóre z komentarzy.

W czwartek komunikat w tej sprawie wydał Polski Związek Tenisowy. Wskazano m.in.: "Polski Związek Tenisowy w odpowiedzi na artykuł prasowy redaktora Dominika Senkowskiego zamieszczony na łamach portalu SPORT.PL w dniu 11 października 2023 roku, oświadcza, że kategorycznie potępia wszelkie negatywne komentarze dotyczące zawodniczki Igi Świątek. Rolą Polskiego Związku Tenisowego jest aktywne wspieranie i propagowanie tenisa w Polsce, ale przede wszystkim wspieranie zawodników, dbanie o ich dobre imię i rozwój ich kariery zawodowej".

Były sponsor odpowiada

Chwilę później swoje oświadczenie na Facebooku wydał także Łukasz Paszkiewicz. - W związku z wczorajszymi artykułami, które ukazały się na portalu sport.pl pt. "Sponsor reprezentacji zarzuca Idze Świątek brak patriotyzmu." oraz w przeglądsportowy.onet.pl pt. "Iga Świątek w ogniu krytyki. I to czyjej! Jakiś wstyd, masakra" a co najważniejsze po brutalnym zorganizowanym ataku "farmy trolli" na mój prywatny profil na Facebooku, niniejszym oświadczam, iż rezygnuję i w przyszłości nie będę wspierał Polskiego Związku Tenisowego, a tym samym reprezentacji Polski w tenisie - czytamy.

- Wspierałem polski tenis jako partner generalny Polskiego Związku Tenisowego oraz sponsor reprezentacji Polski od lat. Podpisując umowę z PZT oczekiwałem, jako sponsor, iż w polskiej reprezentacji będą grały najlepsze polskie zawodniczki, a tak się nie dzieje. Gdy na prywatnym profilu Facebook mojego przyjaciela Mirosława Skrzypczyńskiego byłego prezesa PZT odważyłem się zabrać głos w tej sprawie pisząc, iż "dla mnie jako Polaka to się w głowie nie mieści, żeby odmówić gry w reprezentacji Polski, ale wynika z tego, że nie każdy obywatel Polski czuje się Polakiem" zostałem brutalnie zaatakowany. Wobec powyższego i braku wsparcia Polskiego Związku Tenisowego postanawiam jak powyżej - dodał w komunikacie.

Od piątku na stronie internetowej Polskiego Związku Tenisowego w sekcji sponsorzy nie ma już logo firmy Kantor dla Firm.

Oczekiwania sponsora a rzeczywistość

Z oświadczenia byłego już sponsora wynika, że oczekiwał, iż po tym, jak podważał patriotyzm naszej najlepszej tenisistki PZT stanie w jego obronie, a nie zawodniczki. To sposób argumentacji trudny do zrozumienia - podobnie jak zdanie "podpisując umowę z PZT oczekiwałem jako sponsor, iż w polskiej reprezentacji będą grały najlepsze polskie zawodniczki, a tak się nie dzieje".

Iga Świątek nie raz już występowała w drużynie narodowej - ostatnio choćby na początku roku w United Cup. Wiosną nie mogła zagrać w meczu z Kazachstanem z powodu kontuzji. W listopadzie nie wystąpi w finałach Billie Jean King Cup w Sewilli z uwagi na fakt, że chwilę wcześniej będzie rywalizować w meksykańskim Cancun w imprezie WTA Finals.