ATP wprowadza zmiany po wybuchu wojny w Izraelu. "Jasny sygnał"

Przez ostatnie półtora roku doświadczyliśmy wpływu wojen na świat sportu z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę. Nie inaczej jest w przypadku konfliktu w Izraelu, którego eskalacja miała miejsce kilka dni temu. Z uwagi na wprowadzony stan wojenny nie odbędzie się zaplanowany na początek listopada turniej w Tel Awiwie. Miało to być wydarzenie rangi ATP 250, które do kalendarza męskiego cyklu wróciło rok temu po 15-letniej przerwie. Wtedy triumfował Novak Djoković, pokonując w finale Marcina Cilicia 6:3, 6:4.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wojna w Izraelu dotyka tenis. Dziura w kalendarzu

ATP natychmiast podjęło działania, aby znaleźć alternatywną lokalizację na termin 4-11 listopada. Pierwotny wybór skierowano naturalnie do Sofii, gdzie rozgrywano turniej w tym terminie przez siedem poprzednich lat, lecz wypadł on z kalendarza na aktualnie trwający sezon. W zeszłym roku najlepszy okazał się Marc-Andrea Husler, który w finale pokonał Holgera Rune. Wcześniej imprezę wygrywali, chociażby Jannik Sinner - i to dwukrotnie - Danił Miedwiediew czy reprezentant gospodarzy Grigor Dimitrov. Niestety Bułgarska Federacja Tenisowa opublikowała na swojej oficjalnej stronie obszerne oświadczenie, w którym podała powody, dla których zawody się nie odbędą.

"Bułgarska Federacja Tenisowa ogłasza, że z przyczyn od niej niezależnych była zmuszona odmówić organizacji turnieju ATP 250 Sofia Open, zaplanowanego na 4–11 listopada" - czytamy w oświadczeniu. "W związku z wprowadzeniem stanu wojennego w Izraelu Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (ATR) zwróciło się do BFT z propozycją, aby Sofia zastąpiła Tel Awiw na stanowisku organizatora turnieju. W krótkim czasie federacji udało się uzyskać niezbędne pozwolenia, jednak mimo wysiłków znalezienie odpowiedniego miejsca na organizację imprezy o światowej skali okazało się niemożliwe" - argumentują. Wcześniej turniej odbywał się w Arena Armeec. Odbywają się tam liczne zawody sportowe lub wydarzenia kulturowe w postaci koncertów.

Jak podkreślają władze Bułgarskiej Federacji Tenisowej, największą przeszkodą jest termin ewentualnej drugiej tury wyborów samorządowych. "Fakt, że ATP zwróciło się do Bułgarii jako pierwszego wyboru na gospodarza tego prestiżowego turnieju, jest pozytywnym znakiem pewności i wiary w możliwości BFT. Decyzja ATP to jasny sygnał, że w nadchodzących latach Bułgaria ponownie otrzyma prawo do bycia częścią kalendarza profesjonalnych turniejów mężczyzn podczas Sofia Open" - podsumowują.

Wygląda na to, że ATP nie uda się w tak krótkim czasie znaleźć federacji, która podejmie się tak wymagającego wyzwania. To oznacza, że na początku listopada zorganizowany zostanie jedynie turniej w Metz. Dwa lata temu triumfował tam Hubert Hurkacz. Rok później odpadł w półfinale. W tegorocznej edycji stawka może być o wiele bardziej wymagająca.