Kosmiczny finał w Montrealu. Deklasacja. 49 minut i koniec

Ostatnie miesiące były niezwykle udane dla Igi Świątek. Najpierw zwycięstwo w turnieju WTA w Stuttgarcie, następnie trzeci w karierze triumf w rozgrywkach Rolanda Garrosa, a ostatnio wygrana w zawodach w Warszawie. Polka była również faworytką zmagań w Montrealu, gdzie jednak poległa w półfinałowym starciu. Jak się okazuje, przegrała ze zwyciężczynią całego turnieju.

Pogromczyni Świątek mistrzynią Montrealu. Jessica Pegula rozbiła rywalkę w finale

W sobotni wieczór liderka światowego rankingu zmierzyła się z Jessicą Pegulą (3. WTA) i po niezwykle emocjonującym starciu przegrała 2:6, 7:6 (4), 4:6. Eksperci nie mieli wątpliwości, że główną przyczyną porażki był element gry, który niegdyś był jej bardzo mocną stroną.

Pokonanie Świątek zapewniło Amerykance awans do finału, w którym zagrała z Ludmiłą Samsonową (12. WTA). Od samego początku Pegula przejęła inicjatywę na korcie, konsekwentnie utrzymując własne podanie i do tego dwukrotnie przełamała rywalkę. Ostatecznie pierwsza odsłona zakończyła się wynikiem 6:1.

W Cincinnati Świątek będzie miała jeszcze trudniej. Wielkie rywalki wracają

Wydawało się, że 24-latka wraca do rywalizacji, kiedy w pierwszym gemie drugiego seta prowadziła 40:0 przy własnym podaniu. Tak się jednak nie stało, ponieważ straciła pięć punktów z rzędu i go przegrała. Później był to już koncert gry Amerykanki, która nie oddała rywalce nawet gema, wykorzystując jej duże pomyłki, zwłaszcza w polu serwisowym. Samsonowa popełniła aż sześć podwójnych błędów. Spotkanie finalnie trwało łącznie zaledwie 49 minut i zakończyło się zwycięstwem Peguli 6:1, 6:0.

Ukrainka najlepsza w Polsce. Pierwszy raz od czterech lat

Dla Peguli był to trzeci triumf w turnieju rangi WTA. Wcześniej, w 2019 roku zwyciężyła zawody w Waszyngtonie, a w ubiegłym roku w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie w finale pokonała Marię Sakkari (8.) 6:2, 6:3.