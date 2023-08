Tak Hurkacz rozbija rywali. Najlepszy na świecie

Hubert Hurkacz (17. ATP) w ostatnich miesiącach nie jest w stanie wygrywać ważnych turniejów, ale wciąż utrzymuje wysoki poziom. Świetnie prezentował się m.in. podczas meczu z Novakiem Djokoviciem (2. ATP) podczas Wimbledonu, a ostatnio w meczu z Carlosem Alcarazem (1. ATP) podczas ATP 1000 w Toronto. W Kanadzie przegrał 3:6, 7:6(2), 7:6(3) i spadnie prawdopodobnie na 20. miejsce w światowym rankingu. Przez ostatnie dwa lata nie był tak nisko.

Hubert Hurkacz w tym jest najlepszy, ale "nie będzie lepszym tenisistą"

Zdecydowaną opinię o polskim zawodniku głosi Tomasz Wolfke. Komentator i autor książek jest przekonany, że Hurkacz nie ma szans wejść na wyższym poziom niż ten, na którym jest obecnie. - Hubert nie będzie już dużo lepszym tenisistą. Ma 26 lat. Pewnych rzeczy w tym wieku nie da się wypracować. Nie możemy oczekiwać, że nagle dorówna poziomem Alcarazowi, który jest widocznie młodszy - mówi Wolfke w rozmowie z WP Sportowefakty.

Komentator przywołał również, że Hurkacz od 15 miesięcy nie był w stanie wygrać z tenisistami z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. To oznacza, że nie dorównuje do nich poziomem i już nigdy może tego nie zrobić. Na szczęście jest jeden element gry, w którym to inni chcieliby grać, tak, jak on.

- Trzeba natomiast zauważyć, że Polacy mają najlepiej serwującego tenisistę na świecie. Liczby mówią same za siebie. 700 asów na tym etapie sezonu robi piorunujące wrażenie. W tym elemencie Hubert nie ma sobie równych - stwierdził Wolfke, dodając, ze Polak najbliższe lata może spędzić między 10 a 20 miejscem w rankingu. - Nie stanie się jednak światowym dominatorem, na to już za późno - podsumował.

Po odpadnięciu z Toronto Hubert Hurkacz czeka już na początek turnieju ATP 1000 w Cincinnati. W pierwszej rundzie zmierzy się z jednym z tenisistów, który przejdzie kwalifikacje, a w kolejnej może trafić na Bornę Coricia (15. ATP), który wygrywał zeszłoroczne zmagania.