Wyjątkowy dzień dla Tsitsipasa. Badosa od razu zareagowała

Spekulacje na temat związku Pauli Badosy i Stefanosa Tsitsipasa pojawiły się podczas French Open. Hiszpanka pojawiła się na ćwierćfinałowym meczu Greka z Carlosem Alcarazem w ramach tego turnieju, jednak nie przyniosła mu szczęścia. Wówczas najlepszy tenisista świata pokonał Tsitsipasa 6:2, 6:1, 7:6 (7:5). Jednak ich relacja wyszła na jaw, kiedy parę przyłapano na wspólnych wakacjach w Dubaju. Po wszystkim Hiszpanka przyznała się do bliższych relacji z tenisistą. - Tak, chodzę z nim - wyjawiła na łamach magazynu plotkarskiego "Hello".

Związek sportowców kwitnie od kilkunastu tygodni. Tenisista podkreśla, że jest bardzo szczęśliwy. - Jestem bardzo szczęśliwy. Nigdy wcześniej nie czułem tego rodzaju więzi. (...) Mogę robić to, co kocham i robić to z kimś, kto całkowicie mnie rozumie. Paula bardzo zaimponowała mi swoją mądrością. Oczywiście jest bardzo atrakcyjna, ale czasami to właśnie dusza jest ważniejsza, a ja się w niej zakochałem - mówił Tsitsipas w jednym z wywiadów.

Nie ma wątpliwości, że Paulę Badosę i Stefanosa Tsitsipasa połączyło coś wyjątkowego. Para tenisistów stworzyła nawet wspólne konto na Instagramie o nazwie "Tsitsidosa" a którym dzielą się swoim życiem z fanami.

Paula Badosa złożyła życzenia Tsitsipasowi. Pokazała film z wyjątkowymi ujęciami

25-letnia Hiszpanka w najnowszym poście na Instagramie opublikowała film, który zadedykowała greckiemu tenisiście. W ten sposób postanowiła uczcić uczcić 25. urodziny Tsitsipasa, które obchodził w sobotę, 12 sierpnia. W materiale wideo przygotowanym przez Badosę widzimy romantyczne ujęcia pary.

- Ty i Twoja piękna dusza. Wszystkiego najlepszego Stefanos. Jestem bardzo szczęśliwa,że mogę dzielić życie obok ciebie. Nie zmieniaj się i nie przestawaj inspirować. Kocham cię - podpisała wpis.

Fani dołączyli się do życzeń Hiszpanki. "Wszystkiego najlepszego", "Jacy jesteście piękni, wszystkiego najlepszego", "Kocham was", "Co za cudne wideo", "Cudowna para" - komentowali.

Paula Badosa to była wiceliderka rankingu WTA, ale ostatnio obniżyła loty i zajmuje 45. miejsce w rankingu. Stefanos Tsitsipas to od kilku lat jeden z najlepszych tenisistów na świecie, obecnie nr 4. ATP.