Iga Świątek bez ukraińskiej wstążki. Szybka reakcja

Iga Świątek (1. WTA) nie wygra turnieju WTA 1000 w Montrealu. Polka przegrała 2:6, 7:6(4), 4:6 w półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA). Dziennikarzy i kibiców w trakcie tego spotkania szczególnie mógł zmartwić fakt, że Świątek miała spore problemy z serwisem. Straciła go aż 11-krotnie. "To z pewnością jeden z bardziej nerwowych występów Igi Świątek w ostatnich miesiącach. Po imponujących zagraniach przychodziły zaskakujące błędy" - pisze Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Świątek zapomniała o fladze Ukrainy w trakcie meczu w Montrealu. To nie pierwszy raz

W trzeciej rundzie turnieju w Montrealu Świątek rywalizowała z Czeszką Karoliną Muchovą (17. WTA). Od samego początku gry można było zauważyć jeden szczegół: przy czapeczce Świątek brakowało przypiętej wstążki w barwach Ukrainy. Widać to na nagraniu z oficjalnego profilu WTA, które pokazuje, jak Iga znakomicie zakończyła akcję przy siatce w pierwszym secie przy stanie 4:1 dla Polki.

W pewnej chwili mecz został przerwany z powodu opadów deszczu. Polka szybko się zreflektowała i na kort wróciła już z przypiętą wstążką. Iga wygrała to spotkanie 6:1, 4:6, 6:4.

Warto dodać, że to nie była pierwsza sytuacja, gdy Świątek nie przypięła flagi Ukrainy do czapki. Podobnie było w drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie, gdy wygrała 6:1, 6:4 z Chinką Qinwen Zheng (24. WTA). Wówczas padały pytania w mediach społecznościowych, czy takie działanie jest związane z regulacjami wprowadzonymi przez WTA. - Po prostu dziś zapomniałam. Zapewniam, że pod tym względem nic się nie zmieniło - tak sprawę szybko wyjaśniła Iga na pomeczowej konferencji. Jak powszechnie wiadomo, Polka często zabiera głos ws. Ukrainy przy okazji gry w tourze.

Jakie są kolejne plany startowe Świątek? Liderka światowego rankingu weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Cincinnati (13-20 sierpnia), gdzie zacznie zmagania od drugiej rundy. Tam może dojść do starcia z Danielle Collins (48. WTA) lub pojedynku z Anastazją Pawluczenkową (98. WTA). Zwieńczeniem rywalizacji za oceanem będzie wielkoszlemowy US Open, który rozpocznie się 28 sierpnia i potrwa do 10 września. Polka będzie tam bronić tytułu. W zeszłym roku wygrała w finale 6:2, 7:6 z Tunezyjką Ons Jabeur (5. WTA).