Najgorszy mecz Świątek od roku. Ta statystyka wygląda zatrważająco

Iga Świątek (1. WTA) była jedną z głównych faworytek do triumfu w WTA 1000 w Montrealu, choć jej forma falowała. Mimo to pokonała kolejno Karolinę Pliskovą (23. WTA), Karolinę Muchovą (17. WTA) oraz Danielle Collins (48. WTA), awansując do półfinału. W nim zmierzyła się z Jessicą Pegulą (3. WTA), ale ewidentnie nie był to dzień Polki. Popełniła mnóstwo niewymuszonych błędów i nie była w stanie wykorzystać atutu, jakim jest serwis. Zresztą w ostatnim czasie stał się on "piętą achillesową" zawodniczki. Najbardziej widoczne było to w pierwszym secie, który jak się okazuje, był najgorszym od ponad roku.

Tak złego seta Iga Świątek nie rozegrała od lipca 2022 roku. Koszmar powrócił

W pierwszej partii liderka rankingu WTA nie była w stanie wygrać ani jednego gema serwisowego. Już na starcie została przełamana przez Amerykankę. Później straciła kolejne trzy podania. Nie przegrała do zera, tylko dlatego, że sama także dwukrotnie przełamała przeciwniczkę.

To pierwsza taka sytuacja od lipca 2022 roku i WTA 250 w Warszawie. Wówczas Polka zagrała niemal identycznie w starciu z Carolinę Garcią (6. WTA). Przegrała pierwszego seta 1:6, nie będąc w stanie utrzymać ani jednego własnego podania. Tego meczu też nie wygrała. Kolejne partie zakończyły się wynikiem 6:1, 4:6.

Ostatecznie w całym meczu z Pegulą Świątek została przełamana aż 11-krotnie, co jak wyliczył "OptaAce", jest jej najgorszym wynikiem w jednym starciu głównej drabinki WTA. W poprzednich latach przegrywała po dziewięć serwisów w spotkaniach z Jeleną Ostapenko (20. WTA) czy Anett Kontaveit. Natomiast osiem razy była przełamana podczas pojedynków z Darią Kasatkiną (14. WTA) czy Poloną Hercog.

Co więcej, okazuje się, że Polka nie wygrała jeszcze meczu, w którym straciła choćby siedem gemów serwisowych. W sobotę nie przełamała tej złej passy, ale zdaniem ekspertów gorszy mecz i porażka musiała w końcu nadejść. "Iga Świątek popełniła 35 niewymuszonych błędów, a Jessica Pegula 21. Obie miały po 31 winnerów. Półfinał przegrany 2:6, 7:6, 4:6, choć w decydującym secie Iga prowadziła już 4:2 - szkoda, ale musiał przyjść i przegrany mecz, skoro Iga ostatnio często się zacina i faluje" - analizował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Kolejnym przystankiem Świątek będzie WTA 1000 w Cincinnati

Tym samym Świątek odpadła z dalszej rywalizacji w Montrealu. Z kolei Pegula awansowała do finału, gdzie zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Jelena Rybakina (4. WTA) - Ludmiła Samsonowa (18. WTA). Pierwotnie mecz pomiędzy Kazaszką i Rosjanką miał odbyć się w sobotę, ale z powodu opadów deszczu przeniesiono go na następny dzień.