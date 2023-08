Świątek mówi, z jakim problemem się zmagała. "Robiłam, co mogłam"

Iga Świątek (1. WTA) zakończyła udział w turnieju WTA 1000 w Montrealu na półfinale. Polka w sobotę zmierzyła się w meczu o finał z Jessiką Pegulą (3. WTA). W pierwszej partii górą była Amerykanka, a druga po wyrównanej walce padła łupem liderki rankingu. Niestety w decydującym secie nasza zawodniczka wypuściła z rąk prowadzenie 4:2 i przegrała 2:6, 7:6(4), 4:6. Spotkanie to było pełne zwrotów akcji, a panie przełamywały się łącznie aż 19 razy.

Iga Świątek podsumowała turniej w Montrealu. "Nie miałam czasu, żeby odpocząć"

Był to trzeci z rzędu mecz Polki, który rozstrzygnął się po trzysetowej walce. Na konferencji prasowej po spotkaniu Świątek szczerze podsumowała ostatnie dni w Montrealu. - Fizycznie z pewnością był to trudny turniej. Przede wszystkim mecz z Karoliną (Muchovą w trzeciej rundzie - przyp. red.), który był kilka razy przekładany (z powodu opadów deszczu - przyp. red.). Tak naprawdę nie miałam czasu, żeby chociaż chwilę odpocząć i nic nie robić. To nie było łatwe, ale nie zmienia to faktu, że zawsze walczyłam do końca - stwierdziła wprost.

Liderka rankingu odniosła się również do meczu z Pegulą, przed którym musiała się bardzo szybko zregenerować. Wszystko dlatego, że jej ćwierćfinałowe starcie z Danielle Collins (48. WTA) zakończyło się 16 godzin wcześniej. - Ten mecz fizycznie z pewnością był trudny, miałam tylko 16 godzin na regenerację. Nie należę do osób, które z łatwością zasypiają, więc ciężko było spać po wczorajszym meczu, który był pełen adrenaliny. W pewnym sensie musisz sobie z tym radzić. Takie jest życie tenisisty, więc robiłam, co mogłam - zdradziła.

- Z pewnością nie byłam dzisiaj świeża, ale fizyczność nie jest przyczyną porażki. Nie powiedziałabym, że miała duży wpływ na przebieg meczu - podsumowała Polka.

Ostatni test w Cincinnati, później walka w US Open

Świątek w kolejnym tygodniu czeka start w kolejnym prestiżowym i mocno obsadzonym turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, a rywalkę w meczu otwarcia wyłoni spotkanie Danielle Collins z Anastazją Pawliuczenkową (98. WTA). Później rywalizacja tenisistów przeniesie się na korty Flushing Meadows, gdzie odbędzie się walka o ostatnie wielkoszlemowe trofeum w tym sezonie. US Open będzie ważnym sprawdzianem dla liderki rankingu, która będzie broniła wywalczonego przed rokiem tytułu, a zarazem 2000 punktów.

