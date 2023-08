Pegula ograła Świątek i nagle zaczęła mówić o polskich kibicach. Klasa [WIDEO]

"To jedno z najbardziej zaskakujących spotkań w dorosłej karierze Igi Świątek (1. WTA). Polka rywalizowała dziś nie tyle z Jessicą Pegulą (3. WTA), a przede wszystkim z samą sobą. Walczyła bardzo dzielnie, ale przegrała i nie zagra w finale turnieju WTA 1000 w Montrealu" - tak przegraną polskiej tenisistki z Amerykanką 2:6, 7:6(4), 4:6 opisywał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Jessica Pegula uważa, że zasłużyła na wygraną z Igą Świątek

Po spotkaniu Pegula komplementowała Igę Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie. - To świetne uczucie. Nie można było lepiej zasłużyć na wygraną, prawda? To był trudny mecz. Czułam, że go kontroluję, ale ona jest numerem jeden i mistrzynią. Grała naprawdę świetnie. Sprawiła, że zasłużyłam na to zwycięstwo - powiedziała trzecia rakieta świata.

- Czy będę faworytką kibiców w finale? Mam nadzieję. Wiem, że było tutaj wielu polskich fanów, którzy wspierali Igę. Jestem wdzięczna tym, którzy tu przyszli i wypełnili trybuny. Uwielbiam tu grać. Osiągam tu świetne wyniki. Urodziłam się w Buffalo w stanie Nowy Jork przy granicy z Kanadą. Czuję, że jesteście moimi kibicami mimo tego, że jestem Amerykanką - mówiła Pegula, kierując te słowa do kibiców na korcie centralnym w Montrealu.

W finale turnieju w Montrealu Jessica Pegula zagra z lepszą z pary Jelena Rybakina (4. WTA) - Ludmiła Samsonowa (18. WTA).

Iga Świątek wróci do gry już w przyszłym tygodniu

Po odpadnięciu w półfinale zawodów w Montrealu Igę Świątek czeka kilka dni przerwy przed startem w turnieju WTA w Cincinnati, który będzie rozgrywany w dniach 12-20 sierpnia. Polka została rozstawiona z numerem jeden, a więc otrzymała wolny los w I rundzie. Rywalizację rozpocznie od kolejnego etapu, gdzie może zmierzyć się z Danielle Collins (48. WTA) lub Anastazją Pawluczenkową (98. WTA).