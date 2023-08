Jednoznaczna ocena meczu Świątek. Ten problem się powtarza

Na etapie półfinału zakończyła Iga Świątek (1. WTA) swoją przygodę z turniejem WTA w Montrealu. Polka przegrała z Jessicą Pegulą 2:6, 7:6(4), 4:6, chociaż w trzeciej partii prowadziła już 4:2. Od tamtego momentu wygrała jednak zaledwie trzy punkty przy 16 Amerykanki. Jednocześnie w obliczu odpadnięcia Aryny Sabalenki (2. WTA) w ćwierćfinale tych zawodów Świątek powiększyła przewagę nad Białorusinką w rankingu WTA.

Ukrainka najlepsza w Polsce. Pierwszy raz od czterech lat

"Iga Świątek nie wytrzymała końcówki". Eksperci skomentowali przegraną 22-latki

"Jeden z najdziwniejszych i najtrudniejszych setów w dorosłej karierze Igi, ale wygrany i jest w grze nadal o awans do finału w Montrealu. Poczekajmy z ocenami" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl po drugim secie, w którym na 13 gemów było aż osiem przełamań.

Dziennikarze Sport.pl po zakończonym meczu również oceniali mecz polskiej tenisistki. "Szalony półfinał turnieju w Montrealu pada łupem Jessici Peguli…. Iga Świątek nie wytrzymała nerwowej końcówki i Amerykanka wygrała 6:2, 6:7(4), 6:4. Jest smutek, ale cały tydzień w wykonaniu Igi był bardzo dobry! Półfinał to też świetny wynik i tego się trzymajmy" - podsumował Seweryn Czernek.

"Iga Świątek popełniła 35 niewymuszonych błędów, a Jessica Pegula 21. Obie miały po 31 winnerów. Półfinał przegrany 2:6, 7:6, 4:6, choć w decydującym secie Iga prowadziła już 4:2 - szkoda, ale musiał przyjść i przegrany mecz, skoro Iga ostatnio często się zacina i faluje" - analizował Łukasz Jachimiak.

Wielki problem Sabalenki. Przyznała to po meczu

"Iga po jednym ze słabszych meczów, jakie rozegrała w tym sezonie, i tak zagrała wyrównany, trzysetowy mecz ze światową trójką. Trzeba to wszystko brać na spokojnie, to i tak dobry wynik. Wierzę, że w Cincy pójdzie o ten krok dalej, a na US Open będzie walka o obronę tytułu" - oceniał Sebastian Warzecha z Weszło.

"Iga grała świetnie, ale rywalka jeszcze świetniej, to wersja dla prasy. A poważnie mówiąc, to Iga grała słabo i porażka nie dziwi" - podkreślił za to Mariusz Wójcicki, dyrektor Stars TV.

"Czapki z głów za dziesiątego gema w drugim secie. Zdecydowanie najbardziej pozytywny akcent tego meczu ze strony Igi Świątek. Mecz dziwny. Mecz, w którym wydawało się, że po drugim secie uda się odwrócić jego losy. Materiał do analizy jest spory, więc sztab ma co robić" - to z kolei opinia Szymona Przybysza z Wirtualnej Polski.

Po odpadnięciu w półfinale zawodów w Montrealu Igę Świątek czeka kilka dni przerwy przed startem w turnieju WTA w Cincinnati. Polka została rozstawiona z numerem jeden, a więc otrzymała wolny los w I rundzie. Rywalizację rozpocznie od kolejnego etapu, gdzie może zmierzyć się z Danielle Collins (48. WTA) lub Anastazją Pawluczenkową (98. WTA).