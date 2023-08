Ukrainka najlepsza w Polsce. Pierwszy raz od czterech lat

Dajana Jastremśka (149. WTA) w przeszłości zajmowała nawet 21. miejsce w światowym rankingu WTA. Forma Ukrainki nie przypomina tej sprzed lat, ale wystarczyła na świetne występy w turnieju WTA 125 w Kozerkach pod Grodziskiem Mazowieckim. W Polsce wygrała pięć meczów i świętuje pierwszy triumf od czterech lat.

Dajana Jastremśka najlepsza w Polsce. W finale WTA 125 w Kozerkach musiała mocno walczyć

W finale Jastremśka spotkała się z Greet Minnen (113. WTA), która w poprzednim spotkaniu pokonała Maję Chwalińską (532. WTA) 6:3, 6:4. Mecz o zwycięstwo w Kozerkach nie miał zdecydowanej faworytki, ale Belgijka rozpoczęła go znacznie lepiej.

Minnen na początku spotkania dwa razy przełamała rywalkę i prowadziła 3:1. Jastremśka walczyła, ale przy swoim serwisie męczyła się z przeciwniczką, a jej podania przegrywała dość łatwo. Finalnie zaprowadziło to Belgijkę do wygrania seta 6:2.

Po pierwszym dość łatwym secie dla Minnen można było spodziewać się, że w drugim po prostu dokończy starcie i wygra tytuł. Wtedy jednak to Jastremśka wkroczyła do akcji i nie dała przeciwniczce żadnych szans. Pozwoliła jej tylko na wygranie pierwszego gema serwisowego, a w kolejnym przełamała ją bez problemu. Dzięki temu wygrała seta aż 6:1 i to ona stała się faworytką decydującej partii.

Trzeci set był najbardziej wyrównany ze wszystkich, ale Minnen po prostu odstawała do rywalki. Pierwsze cztery sety przyniosły po jednym przełamaniu i wynik 2:2. Wtedy to Ukrainka zaczęła odskakiwać i najpierw przełamała, a następnie wyszła na prowadzenie 4:2. Przeciwniczce oddała jeszcze jeden serwis i wygrała 6:3, a cały mecz 2:1.

Dla Dajany Jastremśkiej to pierwszy wygrany turniej od maja 2019 roku, kiedy to triumfowała w Strasburgu, pokonując w finale Carolinę Garcię (6. WTA) 6:4, 5:7, 7:6(3). Ukrainka po zawodach w Polsce otrzyma 160 punktów do rankingu WTA oraz 15 tys. dolarów.