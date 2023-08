"Cześć, jestem Zuzia i mam wielkie marzenie". Polska tenisistka prosi o pomoc

Zuzanna Pawlikowska to jedna z przedstawicielek młodego pokolenia zdolnych tenisistek. 18-letnia zawodniczka w tym roku osiągnęła 50. miejsce w światowym rankingu juniorek, co dało jej prawo udziału w juniorskich turniejach wielkoszlemowych. Ma już za sobą występ w Rolandzie Garrosie i Wimbledonie, jednak udział w US Open stoi pod znakiem zapytania.

Zuzanna Pawlikowska marzy o wyjeździe na US Open. "Pracuję na to od 12 lat!"

Wszystko przez brak odpowiednich funduszy. Już sam lot do Stanów Zjednoczonych wiąże się ze sporym wydatkiem, a to dopiero początek kosztów takiego przedsięwzięcia. W związku w tym, że udział w US Open jest wielkim marzeniem 18-latki, postanowiła ona zorganizować zbiórkę pieniędzy na jednym z portali. "Cześć, jestem Zuzia i mam wielkie marzenie - chciałabym pojechać na US Open do USA, aby zmierzyć się z najlepszymi tenisistkami świata i najlepiej jak tylko potrafię reprezentować Polskę. Pracuję na to od 12 lat!" - czytamy we wstępie.

Łącznie Pawlikowska potrzebuje 23,5 tys. złotych. "Wyjazd na US Open to duży koszt - bilet lotniczy dla mnie i trenera (ok. 8000,- zł), zakwaterowanie i wyżywienie (ok. 12.000,- zł), sprzęt i inne wydatki. Niestety nie mogę sama sfinansować takiej podróży" - dodała zawodniczka.

18-latka w dwóch dotychczasowych turniejach wielkoszlemowych nie odegrała znaczącej roli. W Paryżu wygrała jedno spotkanie, a imprezę w Londynie zakończyła bez zwycięstwa. Ma już jednak na koncie kilka sukcesów. Wygrała łącznie sześć juniorskich turniejów ITF (cztery w singlu i dwa w deblu) oraz wywalczyła srebrny medal mistrzostw Europy w grze podwójnej w parze z Malwiną Rowińską.

Rywalizacja juniorów podczas US Open odbędzie się w dniach 3-9 września. Zmagania seniorów, w których Iga Świątek wystąpi w roli obrończyni tytułu, zostaną rozegrane w dniach 28 sierpnia-10 września.