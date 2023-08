Miedwiediew wyrzucony z turnieju. Sensacja w Toronto

Znamy wszystkich półfinalistów turnieju ATP 1000 w Toronto, a spotkania 1/4 finału przyniosły ogromne niespodzianki. Odpadł przede wszystkim lider światowego rankingu i główny faworyt do zwycięstwa, Carlos Alcaraz (1. ATP). Hiszpan przegrał po trzysetowej walce z Tommym Paulem (14. ATP) 3:6, 6:4, 3:6. Na tym etapie z rywalizacją pożegnała się również turniejowa "dwójka", Daniił Miedwiediew (3. ATP).

Sensacyjna porażka Daniiła Miedwiediewa w Montrealu

Rosjanin w ćwierćfinale zmierzył się z Alexem de Minaurem (18. ATP). Australijczyk w poprzednich rundach prezentował się z bardzo dobrej strony, a w walce o 1/4 finału pokonała zawodnika z czołowej "dziesiątki" rankingu, Taylora Fritza (9. ATP). Mecz z Miedwiediewem zapowiadał się więc bardzo interesująco.

Początek spotkania upływał pod znakiem utrzymywanych podań przez obu zawodników. Przełom nastąpił w szóstym gemie, kiedy Miedwiediew łatwo przełamała rywala, by po wygranym serwisie wyjść na 5:2. Australijczyk nie zamierzał się poddawać i zanotował serię trzech wygranych gemów, odrabiając wszystkie straty. Po chwili obaj zawodnicy utrzymali podania i o losach zwycięstwa zadecydował tie-break.

W decydującej rozgrywce Rosjanin szybko zbudował przewagę, wygrywając cztery pierwsze akcje. De Minaur stopniowo odrabiał stratę i z czasem doprowadził do remisu 6-6, broniąc po drodze dwie piłki setowe. Po chwili Australijczyk obronił trzeciego setbola, po czym wygrał trzy kolejne akcje, co dało mu zwycięstwo 7:6(7).

Drugi set miał już zupełnie inny przebieg. Miedwiediew rozpoczął go od przełamania i szybko wyszedł na 2:0. Choć Australijczyk od razu odrobił stratę, rywal odpowiedział drugim przełamaniem i po utrzymanym podaniu ponownie odskoczył na dwa gemy. Tym razem De Minaur skontrował serią trzech wygranych gemów, dzięki czemu objął prowadzenie. Nie oddał go już do końca, a dodatkowo zamknął spotkanie kolejnym przełamaniem, wygrywając 7:6(7), 7:5.

De Minaur w półfinale turnieju w Toronto zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (37. ATP).