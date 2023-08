Kiedy kolejny mecz Świątek? Polka zagra z Pegulą o finał w Montrealu [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) podczas rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Montrealu prezentuje się znakomicie. Polka w dwóch poprzednich rundach rozegrała trzysetowe starcia i za każdym razem odnosiła zwycięstwo. W trzeciej rundzie pokonała Karolinę Muchovą (17. WTA), a w ćwierćfinale odprawiła Danielle Collins (48. WTA).

Iga Świątek powalczy o finał turnieju w Montrealu. Dobrze zna kolejną rywalkę

W pierwszym secie górą była Świątek, która szybko zbudowała przewagę i wygrała 6:3. Druga partia była znacznie bardziej wyrównana, ale w decydujących momentach lepsza okazała się Collins, kończąc przełamaniem i zwycięstwem 6:4. Trzecia odsłona to już ponownie dominacja Polki, co przełożyło się na końcowy triumf 6:3, 4:6, 6:2.

Półfinałową rywalką Świątek będzie kolejna Amerykanka, Jessica Pegula (3. WTA). Trzecia rakieta świata również ma za sobą trzysetowy pojedynek w ćwierćfinale, w którym pokonała partnerkę deblową, Coco Gauff (7. WTA). Panie stworzyły świetne widowisko, a w decydujących momentach doświadczenie wzięło górę i Pegula wygrała 6:2, 5:7, 7:5.

Kosmiczny wyczyn Igi Świątek. Dogania prawdziwą legendę tenisa

Będzie to już ósmy bezpośredni pojedynek Polki z Amerykanką, a trzeci w tym sezonie. Początkiem sezonu w United Cup lepsza była Pegula, która niespodziewanie łatwo wygrała 6:2, 6:2. W późniejszym finale w Dosze obraz meczu był już zupełnie inny i ze zwycięstw 6:3, 6:0 cieszyła się Świątek. Liderka rankingu może pochwalić się bardzo dobrym bilansem ze starszą rywalką. Pięciokrotnie ją pokonała i tylko dwa razy musiała uznać wyższość Amerykanki.

Eksperci pieją z zachwytu po występie Świątek. Zwracają uwagę na jedną rzecz. "Miodzio!"

Kiedy kolejny mecz Świątek? Gdzie oglądać półfinał Świątek - Pegula w Montrealu? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek i Jessica Pegula zmierzą się w sobotę 12 sierpnia o awans do finału turnieju WTA 1000 w Montrealu. Będzie to pierwszy mecz dnia na korcie centralnym. Spotkanie powinno rozpocząć się o godzinie 18:30. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2 oraz w aplikacji CANAL+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.