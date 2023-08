Świątek znów "na przypale"! Niespodziewany problem podczas meczu

Iga Świątek (1. WTA) udanie rozpoczęła rywalizacje w turniejach za oceanem. Pierwszym przystankiem Polki jest Montreal, w którym w nocy polskiego czasu awansowała do półfinału. Liderka rankingu stoczyła kolejne trzysetowe starcie i po niespełna 2,5-godzinnej walce pokonała 6:3, 4:6, 6:2 Amerykankę Danielle Collins (48. WTA).

Iga Świątek zaliczyła kolejną wpadkę z telefonem. Tym razem w Montrealu

Już na początku spotkania doszło do niespodziewanej sytuacji. Przy stanie 40:40 w pierwszym secie nagle rozbrzmiał dźwięk telefonu. Okazało się, że dzwoni komórka Świątek. Polka przed rozpoczęciem meczu zapomniała wyciszyć dźwięki, ale szybko zareagowała na sytuację. Później rywalizacja toczyła się już bez przeszkód.

Nie jest to pierwsza taka wpadka liderki światowego rankingu. Taka sama sytuacja miała miejsce w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie, w którym Polka zmierzyła się z Jeleną Rybakiną (4. WTA).

Świątek w półfinale turnieju w Montrealu zagra z Jessicą Pegulą (3. WTA). Amerykanka w poprzedniej fazie pokonała Coco Gauff (7. WTA) po niezwykle zaciętym spotkaniu. Trzecia rakieta świata pewnie wygrała pierwszego seta 6:2, by kolejną partię przegrać 5:7. W decydującym secie lepsza ponownie była Pegula, która wygrała 6:2, 5:7, 7:5.

Będzie to już ósmy pojedynek Świątek z Pegulą. Do tej pory Amerykanka tylko dwukrotnie zdołała pokonać naszą zawodniczkę. Miało to miejsce w ich pierwszym pojedynku w Waszyngtonie w 2019 roku oraz podczas tegorocznej rywalizacji w United Cup. Polka może się więc pochwalić bardzo dobrym bilansem 5-2.

Półfinałowe starcie Świątek i Peguli powinno rozpocząć się w sobotę 12 sierpnia o godzinie 18:30.