Hurkacz ograł najlepszego zawodnika świata. Niestety, to na nic

Hubert Hurkacz (ATP 17), choć zachwycił w meczu z Carlosem Alcarazem (ATP 1), to musiał uznać jego wyższość. Nasz najlepszy singlista postawił Hiszpanowi bardzo trudne warunki, grał jak równy z równym i zebrał za swój występ duże pochwały, to nie wystarczyło, aby awansować do ćwierćfinału turnieju ATP w Toronto. Niestety, Polak niewiele dalej zabrnął w deblu.

ATP w Toronto. Hubert Hurkacz odpadł także z rywalizacji w deblu

Apetyty na wygraną w ćwierćfinale były duże, ponieważ Hubert Hurkacz i Mate Pavić w poprzedniej rundzie sprawili niespodziankę. Udało im się bowiem wyeliminować najwyżej rozstawionych Holendra Wesleya Koolhofa i Brytyjczyka Neala Skupskiego, a więc liderów światowego rankingu w grze podwójnej. Zwyciężyli wówczas 6:7(2-7), 7:6(7-2), 10-5.

Chwilę po północy czasu Polak i Chorwat zmierzyli się z niemiecką parą Kevin Krawietz - Tim Puetz, rozstawioną z numerem szóstym. Niestety, większe emocje były tylko w pierwszym secie. Hurkaczowi i Paviciowi nawet udało się przełamać rywali w trzecim gemie, ale w kolejnym, to oni oddali Niemcom swoje podanie. To samo przydarzyło im się w 13. gemie, co przesądziło o zwycięstwie Krawietza i Puetza w pierwszej partii.

Drugi set nie miał już szczególnej historii. Przeciwnicy od razu uzyskali wyraźną przewagę, wygrywając trzy gemy z rzędu. Od stanu 0:3 gra toczyła się do samego końca gem za gem i ostatecznie w tej części meczu niemiecki duet zwyciężył 6:3, a w całym spotkaniu 7:5, 6:3 i wywalczył awans do półfinału turnieju w Tornoto. W nim duet Niemców zmierzy się z Brytyjczykami - Rajeevem Ramem i Joe Salisburym.

Hubert Hurkacz (Polska) / Mate Pavić (Chorwacja) - Kevin Krawietz / Tim Puetz (Niemcy) 5:7, 6:3