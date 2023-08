Oto ranking WTA Live po zwycięstwie Świątek i klęsce Sabalenki. Jest pięknie

Iga Świątek (1. WTA) gra dalej w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Polka awansowała do półfinału po wygranej 6:3, 4:6, 6:2 nad Danielle Collins (48. WTA). To było 50. zwycięstwo Świątek w tym sezonie, a do tej pory rozegrała 57 spotkań. To robi ogromne wrażenie. "Wygrać 50 meczów w sezonie to jest coś. Dla najlepszej na świecie i wciąż jeszcze rozwijającej się Świątek to pewnie liczba zwycięstw, jaką będzie osiągała regularnie. A może nawet to nie będzie dla Igi nic niezwykłego" - pisze Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Rośnie przewaga Świątek nad Sabalenką w rankingu. A może być jeszcze większa

Awans Świątek do półfinału turnieju w Montrealu oznacza, że rośnie też jej przewaga w rankingu nad Aryną Sabalenką (2. WTA). Białorusinka odpadła już w trzeciej rundzie po porażce 6:7(2), 6:4, 3:6 z Ludmiłą Samsonową (18. WTA). Teraz Sabalenka weźmie udział w zawodach WTA 1000 w Cincinnati, a do tej pory uzbierała 8746 pkt. Po awansie do półfinału Świątek ma już 9730 pkt, więc jej przewaga nad Białorusinką wynosi 984 pkt. To solidna zaliczka, a przecież ona może się jeszcze wzrosnąć.

Awans Świątek do finału turnieju w Montrealu powiększyłby jej przewagę nad Sabalenką do 1219 pkt (9965 pkt). Z kolei wygrana turnieju będzie oznaczała przebicie progu 10 tys. punktów. Po wygranym turnieju w Montrealu Świątek miałaby 10280 pkt i 1534 pkt przewagi nad drugą Sabalenką.

Ranking WTA Live. Stan na 12 sierpnia, godz. 8:00

Przynajmniej do końca US Open Polka na pewno będzie liderką światowego rankingu. Świątek jest na szczycie tego zestawienia od 72 tygodni. Warto przypomnieć, że Sabalenka była blisko zostania nową liderką rankingu w trakcie Wimbledonu, ale nie awansowała do finału turnieju wielkoszlemowego.

Rywalką Świątek w półfinale turnieju w Montrealu będzie Amerykanka Jessica Pegula (3. WTA), która wygrała 6:2, 5:7, 7:5 z Coco Gauff (7. WTA). To spotkanie odbędzie się w sobotę 12 sierpnia nie przed godz. 18:30 czasu polskiego. W przypadku wyeliminowania Peguli Świątek zagra w finale ze zwyciężczynią meczu Ludmiła Samsonowa - Daria Kasatkina (14. WTA) / Jelena Rybakina (4. WTA).