50! Iga Świątek znów robi to, co Sabalenka zrobiła tylko raz w życiu, a czego Rybakina nie zrobiła nigdy

Iga Świątek właśnie wygrała swój 50. mecz w 2023 roku. Z 57 rozegranych. To robi wrażenie! Nawet po genialnym ubiegłym sezonie, w którym Polka robiła nie takie rzeczy.

Rok 2022 skończył się dla Świątek bilansem 67:9 i aż ośmioma zdobytymi tytułami (w tym dwoma wielkoszlemowymi). Na razie Idze jeszcze daleko do takich osiągnięć w 2023 roku (zdobyła cztery tytuły, w tym jeden wielkoszlemowy). Ale zauważmy jedno. Mianowicie 11 sierpnia 2022 roku Iga miała wygranych 49 meczów i sześć przegranych, a 11 sierpnia 2023 doszła do bilansu niemal identycznego - 50:7. Bo w Montrealu był jeszcze 11 sierpnia (a w Polsce już wczesny poranek 12 sierpnia), gdy Świątek kończyła ćwierćfinał z Danielle Collins.

Rywalka chciała awantury

Collins to finalistka Australian Open 2022, która w drodze do tamtego finału w półfinale rozbiła Świątek 6:4, 6:1. Collins rok temu była siódmą zawodniczką światowego rankingu WTA i wtedy można było stawiać, że będzie się wspinała wyżej. Niestety między innymi z przyczyn zdrowotnych Amerykanka z absolutnego topu wypadła, dziś jest w rankingu 48. Do australijskiego finału już nie nawiązała. Kolejny mecz ze Świątek - w lutym bieżącego roku w drugiej rundzie w Dausze - przegrała aż 0:6, 1:6. Ale "Danimal", jak Collins lubi się przedstawiać, nie straciła całkiem tej swojej zwierzęcości w grze, dzięki której potrafi zagrozić każdemu.

W turnieju WTA 1000 w Montrealu Collins musiała grać eliminacje. W nich cierpiała, oba mecze wygrała w trzech setach. Ale dzięki nim się rozpędziła. Tak bardzo, że nie dała żadnych szans kolejno trzem naprawdę mocnym rywalkom - Elinie Switolinie, Marii Sakkari i Leylah Fernandez. W drodze do ćwierćfinału ze Świątek Collins tak przyspieszyła i nabrała takiej waleczności, że nawet wywołała na korcie awanturę. I w meczu z Polką też robiła wszystko, by pokazać, jak bardzo jest groźna.

Banan i notatnik to było za mało

Do stanu 5:1 i 30:0 Iga wszystko kontrolowała. Na kortowych zegarach wyświetlała się informacja, że mecz trwa dopiero 32 minuty, a już zanosiło się na koniec pierwszego seta. Ale wtedy, przy serwisie Igi, Collins zerwała się do boju, a Świątek nagle obniżyła poziom swojego grania. W efekcie set potrwał jeszcze 12 minut i choć skończył się wynikiem 6:3 dla Polki, to trochę niepokojące było, że z jego ostatnich 15 punktów Iga wygrała tylko cztery.

Świątek prowadząc 1:0 w setach wzięła banana, notatnik i poszła na kilka minut do szatni. Po powrocie szybko wyszła na prowadzenie 2:0, ale Collins znów pokazała, że nie zamierza się poddać. Kilka minut później prowadziła 3:2. A przy prowadzeniu 5:4 tak mocno naciskała na serwującą Świątek, że wypracowała sobie aż cztery setbole i ostatniego Iga już nie obroniła.

"Don't Stop Me Now"

Ale Iga Świątek to Iga Świątek. A to znaczy tyle, że wpędzić ją w kłopoty można, ale ona potrafi znaleźć odpowiedź. W decydującym secie Collins ani myślała rezygnować ze swojej ofensywnej taktyki, ale wtedy Świątek znów zaczęła generować większą moc. Nawet jeśli chwilami było jej za dużo, nawet jeśli w niektórych akcjach pewnie bardziej opłacalne byłoby poszukanie rozwiązań spokojniejszych, efekt został osiągnięty.

W trzecim gemie Polka przełamała Amerykankę - wyszła na prowadzenie 2:1, a DJ jakby komentując sytuację zagrał hit "Don't Stop Me Now" zespołu Queen. Królowa tenisa poszła za ciosem. Przy swoim serwisie powiększyła prowadzenie do 3:1, a wkrótce jeszcze raz przełamała Collins - na 5:2. Amerykanka w końcówce mocno walczyła z frustracją wynikającą z bezradności i jeszcze obroniła dwie piłki meczowe, ale trzecią Świątek już z wielką mocą wbiła w kort, kończąc spotkanie efektownym forhendem.

Sabalence ucieka marzenie - Świątek nie do złapania

Świątek w Montrealu nie bez problemów, ale jednak awansowała już do półfinału. A trochę wcześniej Aryna Sabalenka odpadła w 1/8 finału, przegrywając z Ludmiłą Samsonową.

Tym samym Białorusinka straciła matematyczne szanse na dogonienie swojego marzenia, jakim jest objęcie pozycji liderki rankingu WTA w najbliższych tygodniach. Co by się nie działo, aż do końca US Open, a więc jeszcze przez miesiąc, Świątek może być pewna pierwszego miejsca. A jest na nim już 72 tygodnie.

Świątek to już w tej chwili 10. najdłużej panująca numer jeden w historii. A widząc, jak z biegiem tego sezonu pokazuje coraz większą klasę i dystansuje rywalki, nie da się powiedzieć nic innego niż "zasłużenie".

Sabalenka wygrała w bieżącym roku 41 meczów i dziewięć przegrała. Jelena Rybakina - numer trzy trwającego sezonu - ma bilans 39:9. Zostańmy przy liczbach jeszcze na chwilę. Sabalenka starsza od Świątek o trzy lata miała w karierze jeden sezon, w którym wygrała co najmniej 50 meczów - rok 2018 zamknęła z bilansem 51:25. Natomiast Rybakina starsza od Igi o dwa lata nigdy nie zbliżyła się do wygrania 50 meczów w sezonie - jej rekordowy bilans to 42:19 z 2019 roku.

Wygrać 50 meczów w sezonie to jest coś. Dla najlepszej na świecie i wciąż jeszcze rozwijającej się Świątek to pewnie liczba zwycięstw, jaką będzie osiągała regularnie. A może nawet to nie będzie dla Igi nic niezwykłego. Przecież w zeszłym sezonie ona wygrała prawie 70 meczów, a w tym śmiało może osiągnąć podobny wynik. Jesteśmy dopiero w pierwszej połowie sierpnia. Jeszcze dużo dobrego przed nami. Zacznijmy od półfinału w Montrealu. Ten - z Jessiką Pegulą - już w sobotę. O godzinie 18.30 czasu polskiego.