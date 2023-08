Otworzyła się szansa. Iga Świątek może być liderką WTA Race. Co musi zrobić?

Na trzeciej rundzie swój udział w turnieju WTA Masters 1000 zakończyła Aryna Sabalenka (2. WTA). Białorusinka przegrała 6:7(2), 6:4, 3:6 z Ludmiłą Samsonową z Rosji notowaną na 18. miejscu w rankingu. To otwiera szansę przed Igą Świątek, która może zostać numerem jeden w rankingu WTA Race.

Klasyfikacja WTA Race obejmuje wyniki jedynie za obecny sezon. Dotychczas najlepszą zawodniczką ostatnich ośmiu miesięcy była Aryna Sabalenka, która zgromadziła na swoim koncie 6560 punkty. To wynik już po dodaniu 105 oczek za trzecią rundę w Montrealu. Do najważniejszych rezultatów Białorusinki w tym roku należy oczywiście zwycięstwo w Australian Open czy półfinały dwóch pozostałych turniejów wielkoszlemowych. Ponadto wygrała imprezę w Madrycie rangi WTA Masters 1000, podobnie jak aktualnie rozgrywana w Montrealu.

W Kanadzie Iga Świątek jest już ćwierćfinale, za który dopisała 190 punktów. Ma ich na koncie w sumie 6155, więc strata do Sabalenki, której nie ma już w turnieju, wynosi już tylko 405 oczek. Jednakże, aby wyprzedzić Białorusinkę już w najbliższych dniach, potrzebuje do tego zwycięstwa w całej imprezie. Sam awans do finału jest wyceniany na 585 punktów - o dziesięć za mało, aby tego dokonać. Polka w tym sezonie oprócz wygrania wielkoszlemowego Roland Garros, dotarła do finału w Madrycie czy triumfowała w Doha i Stuttgarcie.

Zarówno Iga Świątek, jak i Aryna Sabalenka są już pewne gry w tradycyjnej imprezie WTA Finals, która zamknie sezon. Blisko przekroczenia punktowej granicy gwarancji udziału w turnieju jest także Elena Rybakina, która ma znaczną przewagę nad czwartą w klasyfikacji Jessiką Pegulą. Różnicę między zawodniczkami z dalszych miejsc są już nieznaczne i sporo mogą zmienić wysoko punktowane turnieje w najbliższym czasie. M.in. US Open rozpoczynające się 28 sierpnia.