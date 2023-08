Świątek poznała potencjalną rywalkę w półfinale. Zacięty bój w meczu przyjaciółek

Iga Świątek (1. WTA) rywalizuje obecnie w turnieju WTA 1000 w Montrealu. W czwartek zameldowała się w ćwierćfinale, w którym zmierzy się z Danielle Collins (48. WTA). Awansu do najlepszej "ósemki" nie wywalczyła z kolei Aryna Sabalenka (2. WTA), co oznacza, że Polka pozostanie liderką rankingu WTA przynajmniej do końca wielkoszlemowego US Open. Na ten moment nasza zawodniczka skupia się na rywalizacji w Kanadzie.

Świątek poznała już potencjalną rywalkę w półfinale. Wyłoniło ją spotkanie dwóch przyjaciółek, Jessici Peguli (3. WTA) i Coco Gauff (7. WTA). Amerykanki należą do światowej czołówki w singlu, ale tworzą też znakomitą parę deblową. Zajmują drugie miejsce w światowym rankingu, a w Montrealu są rozstawione z "jedynką" i walczą o szósty wspólny tytuł.

Bratobójczą walkę o awans do półfinału rozpoczął bardzo długi gem, w którym Pegula wykorzystała trzeciego breakpointa i przełamała rywalkę. Po chwili sama skutecznie wybroniła się przed stratą podania i zanotowała drugie przełamanie. Starsza z Amerykanek po późniejszym utrzymaniu serwisu odskoczyła już na 4:0 i wyraźnie zbliżyła się do zwycięstwa. Kolejne cztery gemy wygrywały podające, co przełożyło się na wygraną trzeciej rakiety świata 6:2.

Zacięta walka w dwóch kolejnych setach. Pegula górą, teraz może zagrać ze Świątek

Przez większość drugiej partii obie zawodniczki nie miały większych problemów z utrzymywaniem podań. Pierwszego breakpointa w czwartym gemie wypracowała Gauff, jednak nie zdołała go wykorzystać. Młodsza z Amerykanek dopięła swego w ósmym gemie, łatwo przełamując rywalkę i wychodząc na 5:3. Po chwili serwowała, aby wyrównać stan meczu, ale Pegula zanotowała przełamanie powrotne i utrzymała się w grze. Chwilę później obroniła piłkę setową przy własnym podaniu i wyrównała na 5:5. Gauff szybko odpowiedziała utrzymaniem serwisu i później zanotowała pewne przełamanie, wygrywając seta 7:5 i wyrównując stan meczu.

Młodsza z Amerykanek rozpoczęła trzecią partię od utrzymania podania. Trzy kolejne gemy padły jednak łupem Peguli, która po drodze przełamała rywalkę. Później obie zawodniczki nie miały problemów z utrzymywaniem podań, co przybliżało do zwycięstwa światową "trójkę". Gauff pokazała jednak ogromną wolę walki i w ósmym gemie zanotowała przełamanie powrotne, a po obronionym serwisie wyszła na 5:4. Po chwili role na korcie się odwróciły. Pegula zanotowała serię trzech wygranych gemów z rzędu, dołożyła drugie przełamanie w tym secie i wygrała 7:5. Panie spędziły na korcie prawie 2,5 godziny, ale z awansu do półfinału cieszyła się starsza z Amerykanek, która teraz może zmierzyć się z Igą Świątek.