Sensacja w Montrealu! Sabalenka poza turniejem. Wróciły stare demony

Od zwycięstwa 6:3, 7:6(5) nad Petrą Martić (35. WTA) turniej WTA Masters 1000 zainaugurowała Aryna Sabalenka (2. WTA), która w pierwszej rundzie miała wolny los z uwagi na swoje rozstawienie. Dla Białorusinki to pierwsza impreza po Wimbledonie, w którym dotarła do półfinału. W nim w trzech setach przegrała z Ons Jabeur.

W walce o ćwierćfinał Sabalenka zmierzyła się z Ludmiłą Samsonową (18. WTA), która w ubiegłym tygodniu zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, dochodząc do półfinału imprezy WTA 500 w Waszyngtonie. Uległa w nim późniejszej triumfatorce Coco Gauff.

Samsonowa postawiła twarde warunki. Nie dała się sile Sabalenki

Można było więc sądzić, że przed wiceliderką rankingu kobiet trudne zadanie i tak w rzeczywistości było. Rosjanka od początku spotkania dzielnie broniła się przed naporem rywalki. Sama nie miała za wiele do powiedzenia przy podaniu Sabalenki, ale po obronie czterech break pointów zdołała doprowadzić do tiebreaka. W nim początkową przewagę uzyskała wyżej notowana Białorusinka, lecz później pogubiła się przy swoich podaniach, przegrywając aż cztery z rzędu. Dało to zwycięstwo Samsonowej 7:2 w dodatkowej rozgrywce, która zadecydowała o losach pierwszej partii.

W drugim secie 24-letnia Rosjanka po raz pierwszy uległa presji Sabalenki i została przełamana na 2:3. Następnie miała swoje szanse na powrót - były to jej pierwsze break pointy w spotkaniu - ale Białorusinka obroniła wszystkie trzy. Domknęła partię 6:4. Chwilę później spadł deszcz, który przerwał rywalizację. Na szczęście trwało to tylko kilka minut i zawodniczki wróciły do gry. Odetchnąć z ulgą mogła również Iga Świątek, która nieco później wyjdzie na kort centralny.

Frustracja i jedenaście podwójnych błędów. Wróciły stare demony Sabalenki

Finałowy set rozpoczął się od dalszej dominacji światowej dwójki. Samsonowa zdołała jednak wyjść z opresji w postaci dwóch break pointów z rzędu, aby kilka minut później samej doprowadzić do stanu 40:15 przy podaniu Sabalenki. To był punkt zwrotny tego pojedynku, gdyż Rosjanka swojej szansy nie zaprzepaściła. Błyskawicznie osiągnęła prowadzenie 4:1. Wielka rywalka Igi Świątek znalazła się w ogromnych opałach. Nie mogła pozwolić sobie już na najmniejszy błąd. A o to było coraz łatwiej, gdyż u tenisistki z Mińska coraz częściej dominowała frustracja czy irytacja.

Samsonowa dostrzegła nerwy rywalki i chciała z nich skorzystać, utrzymując piłkę w korcie. To wielokrotnie zdawało egzamin, gdyż poirytowana Sabalenka za wszelką cenę chciała jak najszybciej skończyć każdy punkt. Ten sposób gry ma swoje blaski oraz cienie. Początkowo dla Białorusinki wyszło słońce i zdołała odrobić stratę przełamania, ale nie trzeba było długo czekać, aby doświadczyć konsekwencji. Podwójnym błędem numer jedenaście sprezentowała rywalce kolejne przełamanie. Wróciły stare demony Sabalenki.

Rosjanka w decydującym gemie spotkania zdała trudny egzamin. Zaczęła od 0:30, ale nie spanikowała i nie przestraszyła się możliwości ogrania światowej dwójki. Dokonała tego przy drugiej piłce meczowej, kończąc mecz efektownym skrótem, do którego Białorusinka nawet nie ruszyła - 7:6(2), 4:6, 6:3 Ludmiła Samsonowa, która w ćwierćfinale zagra z lepszą z pary Petra Kvitova (9. WTA) - Belinda Bencic (13. WTA).