Kiedy gra Iga Świątek? Czas na ćwierćfinał. Gdzie oglądać? [Transmisja tv, stream]

Iga Świątek (1. WTA) świetnie radzi sobie na turnieju WTA w Montrealu. Polka wyeliminowała kolejno Karolinę Pliskovą (23. WTA) oraz Karolinę Muchovą (17. WTA). Jej ostatnie spotkanie było wyjątkowo wymagające, ponieważ z powodu opadów deszczu dwukrotnie je przerwano. Zakończyło się jednak dla niej szczęśliwie i tym samym zagra w ćwierćfinale.

Iga Świątek zagra z Danielle Collins w ćwierćfinale WTA W Montrealu

Teraz rywalką Polki będzie Danielle Collins (48. WTA). Spotkanie odbędzie się w piątek. Amerykanka w zeszłym roku zajmowała siódme miejsce w rankingu WTA, ale z powodu problemów zdrowotnych spadła w nim o wiele pozycji. W trwających zawodach w Montrealu prezentuje bardzo wysoką formę. Pokonała już Elinę Switolinę (26. WTA), Marię Sakkari (8. WTA) oraz Leylah Fernandez (81. WTA).

Świątek grała z Collins do tej pory trzykrotnie. Obie tenisistki triumfowały po jednym razie, a pozostały mecz zakończył się kreczem Amerykanki, która nie bierze go pod uwagę. - Grałam z Igą dwa razy. Pierwszy raz był lepszy niż drugi, więc trzymam kciuki, abym pokazała swój najlepszy poziom gry i dała wszystkim dobre show. To był wspaniały tydzień i rozegrałam wiele meczów. Więc tak, mam nadzieję, że utrzymam wysoki poziom - powiedziała Collins przed meczem.

Mecz Igi Świątek z Danielle Collins. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream]

Spotkanie Igi Świątek z Danielle Collins w ćwierćfinale turnieju WTA w Montrealu odbędzie się w piątek około godziny 21:30 polskiego czasu. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport 2 oraz w aplikacji Canal + Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.