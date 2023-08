"To mówi wszystko". To dlatego Hurkacz nie może wskoczyć na wyższy poziom. Bezradny

W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu Hubert Hurkacz przez dwie godziny i trzy kwadranse rywalizował jak równy z równym z liderem rankingu mężczyzn oraz niedawnym triumfatorem Wimbledonu Carlosem Alcarazem. Polak wygrał pierwszego seta 6:3, ale dwa następne przegrał po tiebreakach i odpadł z turnieju ATP Masters 1000 w Toronto.

Oba tiebreaki miały bardzo podobny przebieg. Hiszpan triumfował w nich do dwóch oraz do trzech. Wygrał wszystkie punkty przy swoim serwisie oraz w każdym z nich uzyskał po dwa minibreaki przy podaniu Polaka. Jak wyliczył Carlos Navarro, dziennikarz portalu "Puntodebreak" to była siódma i ósma dodatkowa rozgrywka Hurkacza z zawodnikiem z czołowej dziesiątki w ostatnim roku. Niestety ta statystyka jest dla Polaka brutalna, gdyż tenisista z Wrocławia każdą z nich przegrał. "To mówi wszystko o jego zdolnościach do wygrywania w kluczowych momentach" - napisał hiszpański żurnalista.

"Hubert Hurkacz to świetny zawodnik, zwycięzca turnieju ATP Masters 1000 i niedawno także członek pierwszej dziesiątki. Polak wyrabia jednak dziwny nawyk w tiebreak z najlepszymi zawodnikami na świecie, nie będąc w stanie prezentować swojego najlepszego poziomu. Procenty jego pierwszego podania gwałtownie spadają, a niewymuszone błędy piętrzą się" - analizuje portal "Puntodebreak".

Polscy kibice w tym momencie zapewne mają przed oczami dwa tiebreaki, które zadecydowały o rywalizacji z Novakiem Djokoviciem na Wimbledonie. W Londynie Serb dwukrotnie był w nich lepszy do sześciu. W obu Hurkacz prowadził z przewagą miniprzełamania. Ponadto przez ostatni rok 26-latek przegrywał z Sinnerem, Tsitsipasem oraz Fritzem (dwukrotnie), znajdującymi się w czołowej dziesiątce rankingu ATP.