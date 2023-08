Świątek uchyliła rąbek tajemnicy sukcesu. "W końcu u mnie to zadziałało"

Blisko trzy godziny na korcie spędziły Iga Świątek i Karolina Muchova podczas meczu trzeciej rundy turnieju WTA Masters 1000 w Montrealu, w którym górą była Polka - 6:1, 4:6, 6:4. Rywalizacja była jednak dwukrotnie przerwana przez gwałtowne opady deszczu. Najpierw po drugim secie, aby po trzech godzinach oczekiwania zawodniczki mogły wrócić na kort i rozegrać raptem półtora gema, gdy znów pogoda spłatała figla.

Świątek zdradziła, jak poradziła sobie z okresem oczekiwania na wznowienie gry. "W końcu to u mnie zadziałało"

To nie była łatwa sytuacja dla tenisistek, które dwukrotnie były wybijane z rytmu i długo oczekiwały na wznowienie spotkania, które wkraczało w decydującą fazę. Świątek pod koniec przegranego drugiego seta, po którym nastąpiła pierwsza przerwa - trzygodzinna - była bardzo nerwowa. Najpierw musiała opanować swoje emocje. Na konferencji prasowej zdradziła, jak spędziła okres oczekiwania na wznowienie gry.

- Podczas przerw z powodu deszczu prawie zawsze czytam książkę. Obok szatni jest bardzo cichy pokój, w którym siedzę i pogrążam się w lekturze - powiedziała Iga Świątek. - Nigdy nie jest łatwo kontrolować niezbędny poziom energii, gdy wydarzą się takie nieoczekiwane zdarzenia, a to potrzebne do późniejszego powrotu na kort i rywalizacji. Trzeba się jednak odprężyć, aby uniknąć dodatkowego zmęczenia psychicznego, bo może to zaszkodzić w późniejszej grze - kontynuowała Polka.

- W sytuacjach, w których jestem spokojna i całkowicie skoncentrowana na czytaniu, jedyne, co staram się zrobić, to uniknięcie zmęczenia psychicznego. W końcu to u mnie zadziałało i przyniosło oczekiwane rezultaty - podsumowała liderka światowego rankingu, która podkreśliła, że jej mecz przeciwko Karolinie Muchovej, z tenisowego punktu widzenia, był pełen wzlotów i upadków.

W ćwierćfinale, swoim jedenastym w tym sezonie, Iga Świątek zmierzy się z Danielle Collins. To spotkanie zaplanowano na czwartek około godz. 21:00.