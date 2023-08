Świątek musi mieć się na baczności. Ta rywalka już ją raz pokonała i zyskała pewność siebie

Mimo dwukrotnej przerwy w rywalizacji spowodowanej opadami deszczu Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą 6:1, 4:6, 6:4 i gra dalej w turnieju WTA Masters 1000 w Montrealu. To jedenasty ćwierćfinał w tym sezonie Polki, która pod tym względem nie ma sobie równych.

Rywalka Świątek chce nawiązać do jednego meczu. Już raz Polkę pokonała

Jej rywalką w pojedynku o półfinał będzie Danielle Collins. Amerykanka z uwagi na niedawne problemy zdrowotne spadła w rankingu WTA - obecnie zajmuje 48. miejsce - ale w zeszłym roku była już siódmą rakietą świata. Zagrała także w finale Australian Open, w którym uległa Ash Barty. 29-latka w Montrealu musiała przedzierać się przez eliminacje. W obu spotkania straciła seta, ale przez drabinkę główną przechodzi już "suchą stopą". Dotychczas ograła Elinę Switolinę, Marię Sakkari oraz Leylah Fernandez. Zwłaszcza triumfy nad dwoma pierwszymi mogą imponować, bo to tenisistki będące ostatnio w dobrej formie.

- W zeszłym tygodniu po przegranej w Waszyngtonie powiedziałam, że po prostu muszę zagrać więcej meczów i spędzić więcej czasu na korcie. Osiągnęłam to w kwalifikacjach, grając z dwa trudne trzysetowe mecze. Teraz czuję się naprawdę w rytmie - powiedziała Danielle Collins, którą czeka teraz najtrudniejsze wyzwanie, gdyż rywalizować będzie z Igą Świątek. To będzie ich czwarty mecz, lecz pierwszy w 2021 roku zakończył się kreczem Amerykanki, więc najwidoczniej nie bierze go pod uwagę.

- Grałam z Igą dwa razy. Pierwszy raz był lepszy niż drugi, więc trzymam kciuki, abym pokazała swój najlepszy poziom gry i dała wszystkim dobre show. To był wspaniały tydzień i rozegrałam wiele meczów. Więc tak, mam nadzieję, że utrzymam wysoki poziom - powiedziała była numer siedem światowego rankingu. W zeszłym roku Collins pokonała Świątek 6:4, 6:1 w półfinale Australian Open. Polka zrewanżowała się trzynaście miesięcy później w Doha, deklasując rywalkę 6:0, 6:1.

Spotkanie Igi Świątek z Danielle Collins w ćwierćfinale WTA Masters 1000 w Montrealu odbędzie się w piątek o godz. 21:00.