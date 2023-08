Ranking ATP. Hurkacz najgorzej od lat. Bolesna porażka odbij się czkawką

Hubert Hurkacz (17. ATP) w obecnym tygodniu rywalizuje w turnieju ATP 1000 w Toronto. Polak awansował do trzeciej rundy turnieju singlowego, w której w nocy polskiego czasu zmierzył się z najlepszym obecnie tenisistą na świecie, Carlosem Alcarazem (1. ATP). Choć nasz zawodnik wygrał pierwszego seta, w dwóch kolejnych lepszy był Hiszpan, który wygrał 3:6, 7:6(2), 7:6(3).

Hurkacz przegrał z Alcarazem i spadnie w rankingu ATP

Porażka będzie kosztować Hurkacza utratę sporej ilości punktów w światowym rankingu. W ubiegłym roku w Montrealu (turnieje te odbywają się naprzemiennie) 26-latek dotarł do finału i zasilił konto o 600 punktów. Tegoroczny udział w trzeciej rundzie pozwolił mu obronić jedynie 90 punktów. Utrata aż 510 punktów przełoży się na spadek w klasyfikacji singlistów. W obecnym rankingu ATP Live Polak spadł o trzy lokaty, na 20. miejsce.

W najgorszym wypadku Hurkacz w najnowszym zestawieniu może spaść jeszcze o jedną pozycję. Aby tak się stało Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina (37. ATP) musiałby dotrzeć do finału imprezy w Toronto. Wtedy jego dorobek będzie wynosił 1730 punktów.

Aktualny ranking ATP Live:

1. Carlos Alcaraz - 9395 pkt

2. Novak Djoković - 8795 pkt

3. Daniił Miedwiediew - 6530 pkt

4. Stefanos Tsitsipas - 5090 pkt

5. Holger Rune - 4790 pkt

6. Casper Ruud - 4715 pkt

7. Andriej Rublow - 4595 pkt

8. Jannik Sinner - 3905 pkt

9. Taylor Fritz - 3605 pkt

10. Frances Tiafoe - 3050 pkt

...

20. Hubert Hurkacz - 1685 pkt

...

30. Alejandro Davidovich Fokina - 1310 pkt

Najgorsze miejsce Hurkacza od ponad dwóch lat

Spadek przynajmniej na 20. lokatę w rankingu ATP oznacza najgorsze miejsce od ponad dwóch lat. Hurkacz po raz ostatni był sklasyfikowany na tak niskim miejscu 30 maja 2021 roku, a więc przed startem Rolanda Garrosa. Po imprezie w Paryżu awansował na 17. miejsce, a tamten rok zakończył na najwyższej w karierze, 9. lokacie.

W kolejnych tygodniach Polak wystąpi w Cincinnati i wielkoszlemowym US Open. Na ten moment czeka go jeszcze dokończenie rywalizacji w Toronto. Hurkacz w parze z Mate Paviciem awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej, w którym zmierzą się w piątek z duetem Kevin Krawietz/Tim Puetz.