Szok. Była numer jeden rankingu w szóstej setce. To dopiero początek problemów

Simona Halep w przeszłości wygrała 24 turnieje rangi WTA. 32-latka wygrała także dwa turnieje wielkoszlemowe - Rolanda Garrosa w 2018 roku, a także rok później Wimbledon. W 2022 roku została zawieszona za doping i nie występuje w międzynarodowych turniejach. Wówczas w jej próbce wykryto Roxadustat - lek stosowany na anemię i znajdujący się na liście środków zakazanych.

Simona Halep zanotowała gigantyczny spadek. W rankingu już poza TOP 500

Przed rozpoczęciem zmagań w turniejach WTA za oceanem, Simona Halep zajmowała 58. miejsce w rankingu WTA. Zmieni się to po zakończeniu zmagań w Montrealu - Rumunka spadnie aż o 500 miejsc!

Dlaczego tak się stanie? W ubiegłym roku Halep zwyciężyła kanadyjskie zmagania, które wówczas odbywały się w Toronto. Pokonała wówczas 6:3, 2:6, 6:3 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię i dopisała do swojego dorobku 900 punktów. Teraz przez jej nieobecność zostanie jej tyle oczek odjęte. Taki obrót spraw sprawił, że Halep spadła na 578. lokatę w ranking WTA LIVE. Oficjalny spadek nastąpi po zakończeniu trwającego turnieju. To wtedy zaktualizowany zostanie ranking.

Tak nisko Rumunka nie była nigdy. Kiedy w 2009 roku debiutowała w WTA, zajmowała po dwóch meczach 185. miejsce. W kolejnych latach pięła się w górę. Już w 2013 roku zapukała do czołowej "10" rankingu, a rok później już w niej się zameldowała. Lata 2014-2020 były dla niej świetne - nie wypadła poza czołową czwórkę, a w sezonach 2017 i 2018 była najlepszą rakietą świata.

Dramat. Simona Halep zostanie wykreślona z rankingu!?

Jak się okazuje, może być jeszcze gorzej. Niebawem Halep w rankingu WTA może już w ogóle nie być. Po wykreśleniu 900 punktów za Toronto na jej koncie zostanie już tylko 70 punktów. To oznacza, że w notowaniu po US Open Rumunki w rankingu już nie będzie. Ma ona bowiem do obrony 60 punktów w Cincinnati i 10 w US Open, a tam nie wystąpi.