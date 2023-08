Organizatorzy przekroczyli granicę. W roli głównej Sabalenka. "To nie jest zabawne"

Aryna Sabalenka (2. WTA) zameldowała się w 1/8 finału kanadyjskiego turnieju WTA Montreal 1000. Białorusinka po niemałych problemach w drugim secie ostatecznie pokonała Chorwatkę Petrę Martić (35. WTA). Po zakończeniu starcia doszło do wzruszających scen. 25-latka zwróciła się do jednej z kobiet zasiadających na trybunach. - Kochani, trzeba wesprzeć tę dziewczynę. Walczy z czymś naprawdę trudnym w życiu. Jestem z tobą - mówiła tenisistka.

Strzelająca Sabalenka? To nie mogło skończyć się dobrze

W dzień meczu organizatorzy postanowili, że zorganizują Sabalence zabawę, w której popularna tenisistka będzie musiała trafić ruszającą się maskotkę z bardzo bliskiej odległości. Już w pierwszej próbuje 25-latka mocno uderzyła pracownika przebranego w pluszowy kostium, co spotkało się z głośnym wiwatem kanadyjskich kibiców.

Nie od dziś wiemy, że silne uderzenie tenisową piłką z niewielkiego dystansu może mieć tragiczne skutki. Niejednokrotnie przekonali się o tym chłopcy lub dziewczynki od ich podawania, którzy czasami dostawali piłką w głowę. Według niektórych kibiców taki rodzaj "zabawy" to niepotrzebna promocja agresywnych zachowań.

W mediach społecznościowych pojawił się filmik, na którym Sabalenka poluje na maskotkę. "Co zrobiła ci nasza maskotka, Aryna?" - napisali organizatorzy. Fani od razu zauważyli, że zabawa była mocno kontrowersyjna. "Dlaczego promujecie obraźliwe zachowania? Czy ktoś pomyślał, że jeśli to ma być "zabawa", to zachęcacie dzieci do uderzania piłkami w inne dzieci?", "Więc teraz można kogoś uderzyć i wszyscy myślą, że to takie zabawne?", "Nieśmieszne" - czytamy w komentarzach.

W piątek 11 sierpnia najprawdopodobniej o godz. 18:00 polskiego czasu Aryna Sabalenka zmierzy się z Ludmiłą Samsonową (17. WTA). w 1/8 finału.