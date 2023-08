Forma życia rywalki Igi Świątek. Zwyciężczyni Wimbledonu rozbita w pył

Godzina i trzy minuty - tyle czasu potrzebowała Coco Gauff (7. WTA), aby rozprawić się ze zwyciężczynią tegorocznego Wimbledonu, Marketą Vondrousovą (10. WTA). Kilka dni temu 19-letnia Amerykanka popisała się śmiesznym serwisem w deblowym starciu, jednak teraz do śmiechu z pewnością nie było Czeszce, która została rozbita przez młodą tenisistkę.

Coco Gauff rozprawiła się ze zwyciężczynią Wimbledonu

Pierwszy set amerykańska zawodniczka wygrała 6:3, przegrywając zaledwie jeden gem serwisowy. Partia trwała tylko 36 min. W drugim secie Coco Gauff nie dała dosłownie żadnych szans Markecie Vondrousovej. 19-latka w zaledwie 27 minut wygrała sześć gemów z rzędu, zapewniając sobie zwycięstwo w 1/8 turnieju w Montrealu.

W pierwszym meczu kanadyjskich zawodów Gauff również bez większych problemów uporała się z Brytyjką Katie Boulter (72. WTA), którą w godzinę i 13 minut pokonała 6:2, 6:2. W ćwierćfinale młodą Amerykankę czeka niesłychanie trudne starcie. 19-latka zmierzy się ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą (3. WTA), która w rankingu plasuje się tuż nad Igą Świątek i Aryną Sabelenką. Co ciekawe, obie zawodniczki występują wspólnie we wspomnianych meczach debla. W jednym z nich doszło do kuriozalnej sceny, podczas której piłka po serwisie Coco Gauff wylądowała na pośladkach Peguli.

Tuż przed turniejem w Montrealu 19-latka osiągnęła największy dotychczas sukces na światowych kortach. W niedzielę 6 sierpnia Coco Gauff pokonała Marię Sakkari (8. WTA) 6:2, 6:3 i zdobyła pierwszy tytuł rangi WTA 500, który był rozgrywany w Waszyngtonie. Jest to czwarty tytuł Amerykanki w karierze singlowej. Po wygranych w Linzu, Parmie i Auckland przyszedł czas na zwycięstwo w lepiej punktowanym turnieju.

Ćwierćfinał Coco Gauff - Jessica Pegula w WTA 1000 Montreal najprawdopodobniej odbędzie się w piątek 11 sierpnia o godzinie 19:30 polskiego czasu. Ciekawostką jest, że tuż po tym spotkaniu zawodniczki staną na korcie po jednej stronie w rywalizacji deblowej przeciwko japońskiej parze, w której wystąpią Shuko Aoyama i Ena Shibahara.