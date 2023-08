Iga Świątek wróciła na kort. I znów problemy. Co za pech

Gwałtowne burze wraz z opadami deszczu przeszły przez Kanadę w godzinach wieczornych polskiego czasu, całkowicie torpedując zmagania mężczyzn w Toronto oraz kobiet w Montrealu. Pogoda przerwała m.in. rywalizację Igi Świątek (1. WTA) z Karoliną Muchovą (17. WTA) w momencie, w którym Czeszka doprowadziła do trzeciego seta.

Pierwszy 6:1 wygrała Polka, ale był on łatwy tylko z pozoru i suchego wyniku. Aż pięć gemów rozstrzygało się grą na przewagi. W drugiej partii Muchova zaczęła grać pewniej oraz skutecznej, co przy nerwowej dyspozycji Świątek, pozwoliło Czeszce szybko odskoczyć na 4:1. Liderka rankingu zdołała jeszcze wrócić do gry, ale kluczowe fragmenty seta ponownie należały do jej rywalki, która przełamała ją w najważniejszym momencie. Muchova wygrała 6:4.

Deszcz ponownie na drodze Igi Świątek. Mecz z Muchovą znów przerwany

Wtedy rywalizacja została przerwana przez obfite opady deszczu, a następnie gwałtowną burzę. Z sytuacji bardziej zadowolona mogła być Polka, która miała możliwość uspokoić nerwy i ponownie wrócić do swojej optymalnej dyspozycji.

Ponad trzy godziny trwała pauza w tym meczu, w którym stawką był ćwierćfinał. Po pierwszym gemie trzeciego seta bliżej tego etapu imprezy w Montrealu była Iga Świątek. Polka kapitalnym bekhendem po linii przełamała rywalkę. Dokonała tego ze stanu 0:30.

Niestety, gdy liderka rankingu się rozkręcała, nad kortem centralnym IGA Stadium - nazwa od głównego sponsora - po raz kolejny zebrały się ciemne chmury, z który coraz częściej spadał deszcz. Zawodniczki w niecałe dwadzieścia minut zdołały rozegrać półtora gema, po czym meczu został ponownie przerwany przy stanie 1:0 i 15:30 w trzecim secie.