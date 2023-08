Już 28 sierpnia rozpoczyna się ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy US Open. Już wiadomo, że zabraknie w nim Nicka Kyrgiosa, który zagrał w tym sezonie raptem jedno spotkanie. W ostatnio miesiącach opuścił już Wimbledon, Roland Garros oraz Australian Open.

Gwiazdor oficjalnie wycofał się z US Open. Kontynuacja problemów ze zdrowiem

Problemy zdrowotne ekscentrycznego Australijczyk rozpoczęły się już na początku roku. Wówczas dokuczało mu kolano, które musiało zostać zoperowane. Jego planem był powrót na Wimbledon, w którym w zeszłym roku dotarł do finału, lecz wtedy doznał innej kontuzji. Grę uniemożliwiał mu ból nadgarstka.

Wydawało się, że to chwilowa niedyspozycja, ale mijają kolejne tygodnie, a Nicka Kyrgiosa wciąż nie ma na korcie. Błyszczy za to w mediach społecznościowych. Niedawno z powodu kolejnych wycofań z turniejów oraz utraty punktów - m.in. 500 za triumf w Waszyngtonie dwanaście miesięcy temu - Australijczyk wypadł poza czołową setkę. To był powód do świętowania niektórych antyfanów tenisisty. "To będzie dla niego dobre, będzie mógł teraz odnosić się do graczy z niższych rankingów. Spędza tak dużo czasu, nabijając się z nich na Twitterze" - napisał jeden z internautów na Twitterze. Kyrgios odpowiedział mu w swoim nieparlamentarnym stylu.

W czwartek organizatorzy poinformowali, że 28-latek oficjalnie wycofał się z imprez w Cincinnati oraz co najważniejsze wielkoszlemowego US Open. Tenisista za Canberry w zeszłym roku dotarł do ćwierćfinału tego turnieju, więc straci kolejne punkty, które będą mocno kosztować go w rankingu ATP.

Oprócz finału Wimbledonu Nick Kyrgios trzykrotnie docierał do wielkoszlemowego ćwierćfinału. Ma na swoim koncie siedem wygranych imprez ATP. W rankingu najwyżej sklasyfikowany był na 13. pozycji siedem lat temu.