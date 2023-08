Iga Świątek zachwyciła. AŻ WTA się rozpływa. "Masterclass" [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) gra w turnieju WTA 1000 w Montrealu, gdzie ma za sobą spotkanie w drugiej rundzie, w której pokonała Karolinę Pliskovą (23. WTA) 7:6(6), 6:2.

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Iga Świątek z fantastycznym zagraniem przy siatce w meczu z Karoliną Muchovą

O 18:40 Iga Świątek rozpoczęła mecz trzeciej rundy przeciwko Karolinie Muchovej (17. WTA). Jest to pierwsze spotkanie obu pań od pamiętnego finału Rolanda Garrosa z tego roku, który Świątek wygrała 6:2, 5:7, 6:4.

Pierwszy set zakończył się wygraną Świątek 6:1, to trwał aż 57 minut. Wynika to z bardzo wyrównanej gry w niemalże każdym z gemów. Najbardziej niezwykły pod tym względem był gem przy stanie 4:1 dla polskiej tenisistki. Panie rozegrały w nim aż 18 punktów, z czego jeden był popisem gry ze strony Igi Świątek. "Masterclass" - opisano to na oficjalnym profilu WTA.