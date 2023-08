Hurkacz kontra Alcaraz. Trener Polaka nie ma wątpliwości. "Tym lepiej dla Hubiego"

Sporo obaw budziła forma Huberta Hurkacza (17. ATP) przed turniejem ATP Masters 1000 w Toronto. Najwyżej notowany polski tenisista w niedawnej imprezie w Waszyngtonie przegrał już w pierwszym meczu z Michaelem Mmohem (104. ATP), ale po przenosinach do Kanady idzie mu zdecydowanie lepiej. Po dwóch zwycięstwach nad Alexanderem Bublikiem (28. ATP) oraz Miomirze Kecmanoviciu (44. ATP) jest już w trzeciej rundzie.

W walce o ćwierćfinał poprzeczkę zostanie zawieszona jednak zdecydowanie najwyżej, bowiem rywalem Huberta Hurkacza będzie Carlos Alcaraz, lider rankingu i niedawny zwycięzca Wimbledonu. Hiszpan w pierwszej rundzie miał wolny los z uwagi na rozstawienie z "jedynką", w drugiej ograł 6:3, 7:6(3) Bena Sheltona (41. ATP) ze Stanów Zjednoczonych, nie tracąc przy tym ani razu podania.

Serwis jest natomiast kluczową bronią w repertuarze Polaka i będzie on niezbędny, aby uzyskać korzystny wynik z Alcarazem. Świadomy tego jest Craig Boynton, szkoleniowiec Hurkacza, który przed tym spotkaniem udzielił wywiadu oficjalnej stronie ATP.

- Hubi ma niewiarygodnie dobry serwis. Kiedy on działa, jest w stanie utrzymać podanie przeciwko niemal każdemu - powiedział amerykański trener. Potwierdzenie jego słów widzieliśmy podczas niedawnej konfrontacji z Novakiem Djokoviciem. - Im dalej posuwa się mecz, tym lepiej dla Hubiego, ponieważ dysponuje bronią, której nie można zneutralizować. Ale oczywiście ci faceci potrafią prawie wszystko, więc musisz być o krok do przodu - kontynuował Boynton.

Hurkacz z Alcarazem raz spotkali się na korcie podczas oficjalnego pojedynku. Miało to miejsce w zeszłym roku podczas turnieju w Miami. Lepszy po dwóch tiebreakch - do pięciu i do dwóch - okazała się Hiszpan. - Hubi prowadził w obu tiebreakch i to on mógł wygrać oba. Nie wiem, czy jest wielu ludzi, którzy to pamiętają. Dzisiaj Carlos jest lepszy, ale Hubi też. Hurkacz jest w stanie zneutralizować niektórych zawodników silnie uderzających swoją atletycznością i szybkością - zdradził trener Polaka, ale podkreśla również atuty najbliższego rywala. - Nie tylko bardzo szybko posyła piłki, ale porusza się bardzo dobrze. Jest w stanie antycypować grę. Jego wizja gry jest naprawdę niesamowita - komplementował lidera rankingu Amerykanin.

Spotkanie Huberta Hurkacza z Carlosem Alcarazem odbędzie się około godz. 1:00 w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Zwycięzca tego pojedynku zagra z lepszym z amerykańskiej pary Tommy Paul (14. ATP) - Marcos Giron (70. ATP).