Absolutny rollercoaster w meczu Igi Świątek w Montrealu. Nagle gra przerwana

Iga Świątek i Karolina Muchova stoczyły pasjonujący bój w finale Rolanda Garrosa. Kibice liczyli na to, że równo dwa miesiące później w Montrealu Polka i Czeszka zapewnią podobny spektakl. Obie tenisistki dały nam kawał dobrego meczu, dopóki nie podjęto decyzji o przerwaniu z powodu deszczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Świątek z przewagą, ale wcale nie było tak łatwo

Polska tenisistka perfekcyjnie weszła w mecz, wygrywając swojego pierwszego gema serwisowego do zera. Kolejne gemy były już za to bardzo wyrównane, choć częściej kończyły się korzystnie dla Świątek.

Przede wszystkim Polka wyrobiła sobie przewagę w najważniejszych momentach dzięki mocnemu serwisowi, mądrej zmianie kierunku i przyspieszeniu zagrań. Muchova nie mogła znaleźć sposobu na ten serwis, nie miała zbyt wielu piłek do kontry. Swoich szans szukała w długich wymianach, które były naprawdę efektowne, ale częściej psuła podania, jakby nie wytrzymywała tej intensywności. A gdy była o krok od przełamania, wykorzystując słabsze chwile Świątek, Polka nagle się budziła i broniła break pointy jak natchniona. Sama też przełamywała Czeszkę, mimo jej niewygodnego serwisu.

Pierwszy set padł łupem liderki światowego rankingu 6:1, ale nie można powiedzieć, że to była łatwa robota. Pięć z siedmiu gemów kończyło się grą na przewagi, mieliśmy w sumie 11 break pointów.

Iga Świątek zachwyciła. AŻ WTA się rozpływa. "Masterclass" [WIDEO]

Odwrócenie ról

O ile w pierwszym secie Świątek wyglądała pewniej od Muchovej, tak w drugiej partii mieliśmy przeciwieństwo Polki. Zaczęła grać nerwowo, chaotycznie, nie była w stanie dominować forhendem jak wcześniej. Co prawda wciąż mogła zagrać kilka efektownych piłek, ale zabrakło regularności i spokoju. Za to Muchova grała na miarę swoich możliwości - agresywnie, pewnie, mocno. Fizyczny tenis sprawiał spore problemy zdenerwowanej Polce.

Przy stanie 1:4 Świątek się przebudziła. Szczęśliwie wygrała szóstego gema swojej partii, co wybiło z rytmu Muchovą. Serwis przestał być imponujący zarówno z jednej, jak i drugiej strony, tenisistki nie miały większych problemów z wywalczeniem przełamania.

Rosyjska tenisistka nie kryje sympatii do Putina. Kara? "Po zgłoszeniu federacje milczą"

Wydawało się, że Świątek wróci do gry, doprowadzając do stanu 3:4, ale końcówkę drugiego seta lepiej rozegrała Muchova. Ale za taki stan rzeczy może bardziej dziękować raszyniance niż sobie. Polka popełniła kilka niewymuszonych błędów. Przez nie przegrała ostatniego gema do zera. Ale najważniejsze, że mimo gorszej końcówki na twarzy Świątek znów pojawił się uśmiech i przestała wyglądać na zdenerwowaną swoim tenisem. Czeszka wygrała drugą partię 6:4.

Jednak na rozstrzygnięcie pojedynku przyjdzie jeszcze poczekać. Do Montrealu dotarły intensywne opady deszczu, które wcześniej wymusiły przerwanie gier na turnieju ATP w Toronto. Nie wiadomo, kiedy rywalizacja zostanie wznowiona.