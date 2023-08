Tak Iga Świątek wybrnęła z pytania o Sabalenkę i Rybakinę

Iga Świątek po awansie do trzeciej rundy turnieju WTA Masters 1000 w Montrealu została zapytana o to, co wyróżniają ją na tle jej największych rywalek - Aryny Sabalenki i Eleny Rybakiny. Polka sprawia wrażenie zmęczona tą kwestią. - Mamy różne style gry, różne osobowości. Więc nie jest całkiem oczywiste, dlaczego jesteśmy bardziej konsekwentne - odparła.

