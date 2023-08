To już koniec. Smutny los 29-letniej tenisistki. Nie dała rady

US Open 2022 był turniejem pożegnań. Wówczas karierę zakończyła legendarna Serena Williams, a więc 23-krotna triumfatorka wielkoszlemowa. Mimo że Amerykanka przegrała 5:7, 7:6 (7-4), 1:6 z Ajlą Tomljanović, to kort opuszczała jako bohaterka. W tym roku na nowojorskich kortach znów dojdzie do pożegnania ze sportem. Tym razem zrobi to Maryna Zanevska.

Maryna Zanevska kończy karierę. "US Open będzie moim ostatnim turniejem"

Ostatnie tygodnie były fatalne dla Belgijki urodzonej w Odessie. Najczęściej odpadała już w I rundach - tak było m.in. w Rolandzie Garrosie, Wimbledonie czy Bad Homburgu. Przez wiele lat tenisistka zmagała się z kontuzją pleców. Na dodatek podczas majowego turnieju w Saint Malo miała atak paniki, po tym jak zawyły syreny alarmowe.

"Nie byłam w Ukrainie od czasu wybuchu wojny i nigdy nie doświadczyłam ataku bombowego, ani syren, które temu towarzyszą. A mimo to dźwięk ten wywołał u mnie silne bicie serca - około 200 uderzeń na minutę. Byłam przerażona" - tłumaczyła.

To wszystko wpłynęło na podjęcie decyzji o zakończeniu przygody ze sportem, o czym 29-latka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaznaczyła jednak, że nie musi być to definitywny rozbrat z kortem.

"Teraz jest czas, by powiedzieć 'do wiedzenia' tenisowi. Walczyłam z bólem przez ostatnie cztery lata i doszłam do tego momentu, w którym nie mogę już dać z siebie tyle, ile jest potrzebne, by być konkurencyjną na najwyższym poziomie tego ekstremalnego sportu. Zadecydowałam, że US Open będzie moim ostatnim turniejem. Nie wiadomo jednak, co przyniesie przyszłość. Czy kiedykolwiek wrócę do rywalizacji i postawię przed sobą kolejne wyzwania? Tego nie wiem, ale na ten moment jestem szczęśliwa. Cieszę się, że będę mogła realizować nowe projekty. (...) Czekam na ostatni mecz w miejscu, gdzie zaczął się mój sen" - napisała na Instagramie.

Zanevska kończy karierę z dwoma juniorskimi tytułami wielkoszlemowymi

Zanevska nie może pochwalić się pełną sukcesów karierą seniorską. Wygrała zaledwie jeden tytuł WTA - miało to miejsce w 2021 roku w Gdyni podczas Poland Open. W turniejach wielkoszlemowych także nie radziła sobie najlepiej.

Najdalej dotarła do II rundy Australian Open i wspomnianego US Open. Lepiej prezentowała się w czasach juniorskich, gdzie zwyciężyła w turnieju wielkoszlemowym we Francji i Stanach Zjednoczonych, ale w deblu.