Absolutny skandal. Czołowa tenisistka nie mogła iść do toalety. Przykro tego słuchać

Belinda Bencic (13. WTA) ma za sobą dwa wygrane spotkania na turnieju WTA 1000 w Montrealu. Szwajcarka w pierwszej rundzie pokonała Lucię Bronzetti (69. WTA) 6:2, 6:3, a w drugiej rundzie rozegrała prawie trzygodzinny bój z Alycią Parks (47. WTA). Finalnie wygrała 6:3, 5:7, 6:4, a po meczu spotkała ją nieprzyjemna sytuacja.

Belinda Bencic wściekła po spotkaniu w Montrealu. "To są nowe zasady"

Po zakończonym spotkaniu Bencic udzieliła wywiadu na korcie, a później udała się do szatni na zasłużony odpoczynek. Okazuje się, że wcale nie był taki, jaki sobie wyobrażała. Zawodniczka musiała przejść kontrolę antydopingową, gdzie spędziła mnóstwo czasu i nie mogła nawet załatwić potrzeb.

- Cóż, spędziłam półtorej godziny na kontroli antydopingowej, nie mogąc nawet pójść do toalety po trzygodzinnym meczu. Nie wiem, czego ode mnie oczekiwali i nie wiem, dlaczego miałam kontrolę po wygranym meczu - powiedziała Szwajcarka na konferencji prasowej.

Zawodniczka pojawiła się przed dziennikarzami późno, była zła i wycieńczona meczem. Nie miała czasu na regenerację i uważa, że to wina dziwnych przepisów na turniejach rangi WTA. - Musiałam to zrobić. Nawet nie jadłam i przyszłam na konferencję. Musiałam ich właściwie błagać, żeby móc wziąć prysznic i wejść do wanny z lodem. To są nowe zasady. Tak właśnie regeneruję się po meczu. Niezbyt idealnie - podsumowała Bencic.

Na szczęście Szwajcarka dostała prawie cały dzień przerwy pomiędzy spotkaniami drugiej i trzeciej rundy. Kolejny mecz rozegra w piątek 11 sierpnia o godzinie 1:00 polskiego. Jej rywalką będzie Petra Kvitova (9. WTA), a starcie zapowiada się jako jeden z największych hitów tej fazy zmagań.