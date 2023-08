Zaskakujący pomysł legendy. Tak chce zrewolucjonizować tenis. "Wiele korzyści"

W czerwcu światowa organizacja WTA uroczyście obchodziła 50. lecie swojego istnienia. Z tej okazji ogłosiła plan funkcjonowania kobiecego tenisa na najbliższe lata. Jednym z głównych celów jest wyrównanie nagród pieniężnych dla zawodników i zawodniczek, co ma nastąpić do 2027 roku. Dodatkowo władze zamierzają zwiększyć liczbę turniejów rangi Masters 1000 i WTA 500. Głos w tej sprawie zabrała też Gabriela Sabatini, która zachęcała działaczy do pójścia o krok dalej.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Gabriela Sabatini zachęca do fuzji WTA i ATP. "To byłby świetny ruch"

Zwyciężczyni dwóch turniejów wielkoszlemowych - US Open 1990 (w singlu) i Wimbledonu 1988 (w deblu) - odniosła się przede wszystkim do dysproporcji pomiędzy płacami mężczyzn i kobiet. W wielu turniejach tej samej rangi panowie zarabiają aż dwa razy więcej od pań, co wywołuje wielkie oburzenie. Jednak zdaniem Sabatini te różnice nie są już aż tak duże, jak było to w przeszłości.

Niewiarygodne, co robi Iga Świątek. "Nieomylna"

- Równość nagród to sprawa fundamentalna, a sytuacja po tej stronie bardzo się wyrównała. Osiągnięto sukces ogromem pracy i wieloletnią walką. Kobiety tak samo ciężko trenują i tyle samo poświęcają, co mężczyźni, dlatego zasługują na równouprawnienie - podkreśliła, cytowana przez portal puntodebreak.com.

Sabatini opracowała też plan, który pozwoli jeszcze bardziej zniwelować dysproporcje między kobiecym a męskim tenisem. Jej zdaniem powinno dojść do fuzji ATP i WTA. - To byłby świetny ruch. Już pracują nad tym, co widać po liczbie turniejów mieszanych. Byłoby wspaniale, gdyby ten pomysł udało się zrealizować. Obie organizacje mają te same cele, działają w tym samym kierunku. Uważam, że fuzja przyniosłaby tenisowi wiele korzyści - kontynuowała.

Podobne zdanie w tej sprawie już kilka tygodni temu wyraziła inna legendarna zawodniczka, Kim Clijsters. - Nadszedł czas, aby organizacje tenisowe mężczyzn i kobiet się połączyły. Myślę, że marka byłaby o wiele silniejsza - podkreślała. Sojuszniczką takiego pomysłu jest również Billie Jean King, która zainicjowała stworzenia żeńskiej organizacji tenisowej pół wieku temu.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Sabalenka wygrała, a potem stało się to. Sceny w Montrealu [WIDEO]

Sabatini rozpływa się nad Świątek. "To, co robi, jest szalone"

Sabatini zabrała też głos w sprawie rozwoju kobiecego tenisa i wymieniła zawodniczki, które robią na niej największe wrażenie. - Teraz jest bardzo trudno stwierdzić, kto jest numerem dwa lub trzy na świecie. Ma to jednak swoje zalety. Uwielbiam Ons Jabeur, a także Karolinę Muchovą. Jednak to, co robi Iga Świątek, jest szalone. Jest numerem jeden przez tyle tygodni… - zakończyła.