Rosyjska tenisistka nie kryje sympatii do Putina. Kara? "Po zgłoszeniu federacje milczą"

- Ostatnio poprosiłam o nałożenie kary na Mirrę Andriejewę za polubienie wpisów, które wyraźnie dotyczyły okrucieństw popełnionych na Ukraińcach. WTA w odpowiedzi zaznaczyła, że nie zamierza interweniować - przekazała nam ukraińska tenisistka.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać polubienie przez Andriejewą filmiku z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. "Rosja przegra. Przegra nie tylko tę wojnę, ale i samą historię" - mówi prezydent Ukrainy. "Jedyne, co nas niepokoi w tym przypadku, to jak nie przeziębić się na twoim pogrzebie" - tak odpowiedział prezydenta Rosji.

Jastremska występuje w tym tygodniu w turnieju WTA 125 w Kozerkach blisko Grodziska Mazowieckiego. Sport.pl spotkał się z Ukrainką i zapytał m.in. o sytuację z Andriejewą.

Sport.pl: Widzieliśmy niedawno twój wpis na Instagramie dotyczący Mirry Andriejewej. W jakich okolicznościach zauważyłaś jej aktywność w internecie?

Dajana Jastresmka: Przed naszym meczem w Lozannie (Andriejewa wydała 6:0, 6:2 - red.) zalogowałam się na Instagram, by przejrzeć kilka zdjęć i zobaczyłam, co robi Mirra. Nie było to dla mnie zaskoczenie, bo większość rosyjskich tenisistek postępuje podobnie. Publicznie zapewniają o swojej neutralność ws. wojny, potwierdza to także federacja WTA, a w rzeczywistości jest odwrotnie.

Jakie były twoje dalsze kroki?

Poszłam do przedstawicieli WTA przebywających na turnieju w Szwajcarii. Opowiedziałam im o tym, wytłumaczyłam sytuację. Nie dostałam żadnego uzasadnienia ich decyzji, w myśl której nie zajmą się tą sprawą. Powiedzieli: "nic nie możemy zrobić". Odpowiedziałam im jedynie, że nie jest to sprawiedliwe.

Byłaś zaskoczona reakcją WTA?

Tak, choć z drugiej strony to nie pierwszy raz, gdy ukraińscy tenisiści zwracają uwagę władzom tenisa na to, co dzieje się w środowisku. Wiele razy zgłaszaliśmy podobne zachowania tenisistek z Rosji w internecie. Sugerowaliśmy kary, ale nic się nie zmienia.

Dlaczego twoim zdaniem WTA nie zareagowała w sprawie Mirry Andriejewej? Z powodu jej wieku (16 lat - red.)?

Nie mam pojęcia. Nie chodzi tylko o nią. Chodzi o wszystkie zawodniczki, które lajkują podobne zdjęcia. Niestety to dla nas żadna nowość, że po zgłoszeniu kolejnego przypadku federacje tenisowe milczą.

A które tenisistki z Rosji zachowują się podobnie jak Andriejewa?

Wiele z nich. Wystarczy poobserwować Instagram.

Rozmawiałaś o tym z Mirrą lub inną rosyjską tenisistką?

Nie. Nie rozmawiamy ze sobą na tourze. Większość z nich nas ignoruje, nawet nie mówią "cześć". Dla mnie to jednak bez znaczenia, nie chcę nawet z nimi rozmawiać.

Daria Kasatkina jest inna?

Otwarcie przedstawiła swoje zdanie w sprawie wojny, za co należy jej się szacunek. Mówimy sobie "cześć", ale nie rozmawiamy poza tym. Jest jedną z niewielu, która miała jaja, by zabrać głos.

Jak dużym wyzwaniem jest dla ciebie rywalizowanie w zawodowych rozgrywkach, gdy wojna nadal trwa?

Myślę, że dla wszystkich Ukraińców jest to trudne z powodu emocji. Nic też nie możemy zrobić w sprawie tenisistek z Rosji i Białorusi. Nie mamy jak wykluczyć ich z touru. W wielu dyscyplinach zawodnicy z tych krajów nie mogą rywalizować. Naszym celem zawsze było naciskać na federację WTA, by podjęła podobną decyzję.

Gdy gram przeciwko Rosjance czy Białorusince, na korcie czuję się bardziej... Trudno to opisać. Czuję, że gram przeciwko ludziom, którzy pochodzą z kraju, który zabija moich rodaków. A jeszcze jak taka rywalka wspiera wojnę w internecie, to rywalizowanie jest tym trudniejsze.

Myślisz, że sportowcy z Rosji i Białorusi wystąpią w przyszłym roku na igrzyskach w Paryżu?

Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie, bo tak byłoby sprawiedliwiej. Wielu mówi, że sport jest poza polityką.

Aryna Sabalenka powtarzała to już wiele razy.

Ale jak to możliwe? Myślę, że każdy w głębi serca wie, że tego nie da się rozdzielić. Wojna to wojna - obejmuje wszystko. Sportu nie da się wyjąć i postawić osobno.

Turniej w Kozerkach odbywa się bez tenisistek z Rosji i Białorusi.

Podobnie było ostatnio w Czechach, gdzie władze nie wpuściły tych zawodniczek na turniej w Pradze. Wielki szacunek dla państw, które nie dopuszczają Rosjan i Białorusinów do rywalizacji sportowej. Pokazują swoją solidarność nie tylko z ukraińskimi tenisistami, lecz także z całym naszym krajem.