Koniec marzeń Caroline Wozniacki. "Grała niesamowicie"

Pod koniec czerwca Caroline Wozniacki ogłosiła powrót na tenisowe korty po ponad trzyletniej przerwie. Eksperci spodziewali się, że Dunka o polskich korzeniach będzie groźna już od początku. - Ona ma mentalność zwycięzcy. Wraca, ponieważ chce wygrywać i jest w świetnej formie - podkreślała Kim Clijsters. Wozniacki pojawiła się na korcie przy okazji WTA 1000 w Montrealu. I choć w I rundzie pokazała moc, bez większych problemów rozprawiając się z Kimberly Birrell (115. WTA) 6:2, 6:2, to już na kolejnym etapie rywalizacji nie uniknęła kłopotów.

Caroline Wozniacki odpadła z Montrealu. Mistrzyni Wimbledonu była zbyt silna

W II rundzie Dunka zmierzyła się ze zwyciężczynią tegorocznego Wimbledonu, Marketą Vondrousovą (10. WTA). Już początek meczu nie ułożył się po jej myśli. Popełniała sporo błędów, choć miała też szanse na przełamanie rywalki. Tego ostatecznie nie udało jej się dokonać, w przeciwieństwie do Czeszki, która już w trzecim gemie wygrała przy serwisie Wozniacki - sztukę tą powtórzyła także w siódmym gemie i ostatecznie zapisała partię na swoje konto - 6:2.

To porażka ewidentnie podłamała Dunkę, która nie potrafiła odnaleźć rytmu na początku drugiego seta. Przegrała już pierwsze dwa gemy serwisowe, co pozwoliło Vondrousovej wyjść na prowadzenie 3:0.

Później jednak Czeszka zaczęła popełniać błędy, co dodawało wiary Wozniacki. Wówczas to ona dwukrotnie przełamała rywalkę i doprowadziła do wyrównania, a następnie wygrała przy własnym serwisie i prowadziła 4:3. Jej zryw był jednak chwilowy. Mistrzyni Wimbledonu szybko odzyskała kontrolę nad meczem i w 11. gemie przełamała Woźniacki.

Wydawało się, że do rozstrzygnięcia losów tego seta potrzebny będzie tie-break, ale ostatecznie Vondrousova uporała się z 33-latką nieco wcześniej, wygrywając 7:5. Tym samym Dunka odpadła z dalszej rywalizacji.

Vondrousova była pod wrażeniem Woźniacki. "Brawa dla niej"

Po meczu Czeszka przyznała, że nie spodziewała się tak dobrej gry ze strony Wozniacki. - To był szalenie trudny mecz. Grała niesamowicie po tak długim czasie. Muszę przyznać, że jest niesamowitą zawodniczką. To była walka do samego końca. Brawa dla niej. To było niesamowite spotkanie - podkreślała Vondrousova przed kamerami.

Teraz przed Wozniacki kilka dni odpoczynku. Jej głównym celem jest powrót do formy na US Open, gdzie otrzymała już dziką kartę. - Jeśli chodzi o tenis, czuję, że świetnie sobie radzę na treningach i będzie dobrze, kiedy wyjdę na kort, więc nie stresuję się. Nie martwię się. Chodzi tylko o to, aby rozgrywać coraz więcej meczów, a im więcej meczów, tym lepiej będę grać. Mam nadzieję, że będę u szczytu formy na US Open - mówiła przed powrotem do rywalizacji.