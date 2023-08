Rybakina przegrała pierwszego seta. A w drugim dreszczowiec

Pierwsza część tego pojedynku odbyła się dzień wcześniej, lecz gra została zatrzymana z powodu deszczu przy stanie 6:6 pierwszego seta. W tiebreaku na prowadzeniu 4:2 była Jennifer Brady. Do dodatkowej rozgrywki partii, w której doszło co prawda do dwóch przełamań, ale dominował przede wszystkim serwis. W kluczowym momencie lepsza okazała się jednak Amerykanka, która po wznowieniu gry kilkanaście godzin później domknęła seta 7:3.

Rybakina wygrała dwudniowe starcie. Rywalka potwierdza powrót do czołówki

Mimo upływu czasu druga partia była wręcz kalką pierwszej. Znów oglądaliśmy po jednym break poincie z obu stron i ponownie został on wykorzystany. Gdy tylko pojawiała się szansa na przełamanie, to tenisistki od razu ją wykorzystywały. W tiebreaku tym razem czujniejsza była Rybakina, wygrywając 7:5.

Finałowa partia przyniosła już więcej okazji na breaka. W pierwszych dwóch gemach szans było już pięć, lecz serwujące wyszły z opresji. W późniejszej fazie seta było pod tym względem spokojniej, aż do stanu 4:3 z perspektywy Eleny Rybakiny. Kazaszka niespodziewanie uzyskała trzy break pointy z rzędu i skorzystała już z pierwszego. Po dwóch i pół godziny rywalizacji - licząc jeszcze z dniem poprzednim - stanęła przed szansą na zamknięcie meczu. Nie została ona zmarnowana i triumfatorka Wimbledonu sprzed roku za pomocą asa zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju WTA Masters 1000 w Montrealu po trudnym meczu, ale potwierdzającym klasę czwartej tenisistki świata. Czwartej, gdyż ostatnio została ona wyprzedzona przez Jessikę Pegulę.

Elena Rybakina o ćwierćfinał zmierzy się ze Sloane Stephens, która skorzystała z walkowera Wiktorii Azarenki. Natomiast Jennifer Brady z Montrealem żegna się z podniesionym czołem i poczuciem, że mimo dwuletniej przerwy, może z powodzeniem rywalizować z najlepszymi zawodniczkami na świecie. W poprzednim meczu ograła przecież Jeleną Ostapenko. Z pewnością trzeba będzie na nią uważać podczas nadchodzącego US Open.