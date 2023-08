Kibice żądają głowy Toniego Nadala. Koszmar to mało powiedziane

Poprzedni sezon był przełomowy dla Felixa Augera-Aliassime'a (12. ATP). Kanadyjczyk, który w przeszłości był numerem jeden wśród juniorów, długo nie mógł zaznaczyć swojej obecności w światowej czołówce. Dość powiedzieć, że przegrał osiem pierwszych finałów turniejów ATP z rzędu! Udało mu się dopiero za dziewiątą próbą. Dokonał tego w lutym zeszłego roku w Rotterdamie. Od razu worek się rozwiązał, gdyż do końca sezonu sięgnął po cztery kolejne triumfy, awansując na szóste miejsce w rankingu ATP.

Wszystko wskazywało na to, że 23-letni Kanadyjczyk w sezonie 2023 będzie się bił o najwyższe cele, lecz w ostatnich miesiącach wpadł w ogromny dołek. Początek roku nie wskazywał jeszcze na tak kiepską dyspozycję. Dotarł do czwartej rundy Australian Open czy ćwierćfinału Indian Wells w marcu, ale to był jego ostatni pozytywny zryw. Od tego momentu Felix Auger-Alliasime wygrał tylko dwa spotkania, w tym jeden z zawodnikiem sklasyfikowanym w połowie drugiej setki...

Negatywna passa Kanadyjczyka trwa również w Toronto. 4:6, 4:6 przegrał z Maxem Purcellem (78. ATP) i po raz siódmy w tym sezonie odpadł już w pierwszej rundzie imprezy. Jak na tak wysoko notowanego zawodnika jest to niespotykany blamaż. Naturalnie podobnie kończyły się jego zmagania na Roland Garros oraz Wimbledonie.

Po jego ostatniej porażce fani tenisa w mediach społecznościowych wyrazili sporo obaw wobec dyspozycji zawodnika. "Trudno było oglądać Felixa w tym roku… on nawet nie wygrywa setów" - napisał na Twitterze jeden z nich. Niektórzy kibice poszli o krok dalej, sugerując, że winny jest trener 23-letniego tenisisty Toni Nadal, wujek 22-krotnego mistrza wielkoszlemowego Rafaela Nadal, i Aufer-Aliassime potrzebuje zmiany szkoleniowca. Para zaczęła współpracować w kwietniu 2021 roku.

"Jeśli jeszcze nie zwolnił Toniego, to nadszedł czas", "Toni Nadal zniszczył tego biednego dzieciaka! Felix uciekaj!" - to niektóre hasła w mediach społecznościowych.

Felix Auger-Aliassime wciąż jest dwunastym zawodnikiem świata, ale w tym sezonie wciąż broni sporo punktów. W zeszłym roku wygrał imprezy ATP 250 we Florencji oraz Antwerpii, a także ATP 500 w Bazylei. Ponadto był w półfinale w hali Bercy w Paryżu w turnieju rangi ATP Masters 1000. Za chwilę jego wysoka lokata rankingowa może być nieaktualna.