Świątek poznała kolejną rywalkę w Montrealu. Niedawno miała z nią ogromne problemy

Iga Świątek (1. WTA) rozegrała w środę pierwszy mecz w turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka w drugiej rundzie zmagań zmierzyła się z Karoliną Pliskovą (23. WTA). Czeszka w premierowej odsłonie prezentowała dobrą grę, jednak w drugiej nie miała już zbyt wiele do powiedzenia. Liderka rankingu wygrała 7:6(8-6), 6:2 i awansowała do trzeciej rundy. Tam zmierzy się z dobrze znaną rywalką.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna metamorfoza w świecie freaków. "Wierzę w drugą szansę dla człowieka"

Muchova w trzeciej rundzie w Montrealu. Teraz zagra z Igą Świątek

Kolejną przeciwniczkę Świątek wyłoniło spotkanie Karoliny Muchovej (17. WTA) z Soraną Cirsteą (31. WTA). Znacznie lepszy początek zanotowała Czeszka, która szybko przełamała rywalkę, a po utrzymanym podaniu wyszła na 2:0. Rumunka odwdzięczyła się jej tym samym i doprowadziła do remisu. W piątym gemie Muchova miała trzy okazje, aby zanotować kolejne przełamanie, jednak żadnej z nich nie udało się wykorzystać. Dwóch breakpointów nie wykorzystała też później Cirstea.

Gra na remis utrzymywała się do stanu 5:5. W jedenastym gemie finalistka Rolanda Garrosa łatwo odebrała rywalce podanie i stanęła przed szansą na zamknięcie meczu przy własnym serwisie. Rumunka nie zamierzała jednak odpuścić i miała dwie szanse na doprowadzenie do tie-breaka. Muchova skutecznie się wybroniła i wykorzystała trzecią piłkę setową, wygrywając 7:5.

Co za koncert Hurkacza! Demolka, jakiej dawno nie widziano

Początek drugiej odsłony należał tym razem do Cirstei, która najpierw obroniła dwa breakpointy, a później przełamała rywalkę i wyszła na 2:0. Muchova szybko doprowadziła jednak do remisu, wygrywając osiem akcji z rzędu. Później obie zawodniczki utrzymywały własne podania do stanu 4:4. W dziewiątym gemie Czeszka zanotowała drugie przełamanie w tym secie, a później pewnie utrzymała podanie. Muchova wygrała tym samym całe spotkanie 7:5, 6:4 i awansowała do trzeciej rundy.

Świątek i Muchova na remis. Czeszka wie, jak zagrozić liderce rankingu

Muchova dała się poznać kibicom podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Czeszka rozegrała znakomity turniej i awansowała do finału, pokonując po drodze m.in. Arynę Sabalenkę (2. WTA). W decydującym starciu zmierzyła się z Igą Świątek, ale mimo ambitnej walki musiała po trzysetowej walce uznać wyższość Polki, która sięgnęła po trzeci tytuł w Paryżu. Wcześniej obie zawodniczki zmierzyły się podczas turnieju w Pradze w 2019 roku, gdzie górą była Czeszka, wygrywając 4:6, 6:1, 6:4. Szykuje się więc kolejne wyrównane starcie.

Pliskova mogłaby powiedzieć Świątek to, co Bublik Hurkaczowi. Polka nie była gościnna

Mecz Świątek z Pliskovą, którego stawką będzie ćwierćfinał turnieju w Montrealu, odbędzie się w czwartek 10 sierpnia. Godzina rozpoczęcia spotkania nie jest jeszcze znana.