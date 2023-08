Eksperci zgodnie reagują po meczu Świątek w Montrealu

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła zmagania w WTA 1000 w Montrealu. W I rundzie miała wolny los, a na kolejnym etapie turnieju zmierzyła się z Karoliną Pliskovą (23. WTA). Nie był to jednak łatwy mecz dla Polki, szczególnie w pierwszym secie. Popełniała mnóstwo błędów, z czego korzystała rywalka. Tym samym o losach partii zadecydował tie-break, w którym silniejsza była nasza zawodniczka 7:6 (6). Ta wygrana dodała jej pewności siebie i w drugiej odsłonie rywalizacji niemal całkowicie zdominowała Czeszkę, triumfując 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Eksperci wyrazili zdanie na temat meczu Świątek. "Było trochę nerwów"

Po meczu polscy eksperci nie kryli radości ze zwycięstwa Świątek. Dostrzegli jednak, że w jej grze było bardzo dużo nerwowości, której powinna się wystrzegać.

Iga Świątek dostała wielkie brawa za swoje słowa po meczu w Montrealu

Takie zdanie wyraził m.in. Bartosz Burzyński. "Było trochę nerwów, ale jak na początek turnieju, nieźle wejście. Oby tak dalej. Brawo" - napisał dziennikarz.

Zadowolony z postawy Polki był też Rafał Smoliński. "Udało się uniknąć straty seta. Mecz dosyć nerwowy, ale pierwsze koty za płoty. Jest awans i czekamy na rywalkę w III rundzie" - ocenił dziennikarz.

Co ciekawe, był to czwarty bezpośredni mecz tych tenisistek w historii i po raz czwarty górą była Świątek. Do tej statystyki odwołała się m.in. Agnieszka Niedziałek. "Iga Świątek z udanym debiutem na 'swoim' korcie w Montrealu. Karolina Pliskova mogłaby powtórzyć Polce słowa, które dwa dni temu Aleksander Bublik skierował w Toronto do Huberta Hurkacza" - napisała dziennikarka Sport.pl.

O jakich słowach mowa? Kilka dni temu Polak pokonał Bublika po raz szósty z rzędu, co rywal skwitował dość dosadnie. "Chciałbym już nigdy więcej nie stawić ci czoła w moim gów***nym życiu, chłopie" - zażartował.

O dobrej statystyce Świątek przeciwko Pliskovej wspominał też Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego". "Iga Świątek znów ograła Karolinę Pliskovą. Czeszka pewnie wzorem Bublika z Hurkaczem w myślach przeklina mecze z Igą" - czytamy.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Co za koncert Hurkacza! Demolka, jakiej dawno nie widziano

Świątek czeka na rywalkę

W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z wygraną starcia Karolina Muchova (17. WTA) - Sorana Cirstea (31. WTA). Mecz odbędzie się w czwartek 10 sierpnia. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji, a transmisja na Canal+Sport. Dokładna godzina meczu nie jest jeszcze znana.