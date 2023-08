Mamy "polski" ćwierćfinał!. Zaczęło się fatalnie, a potem koncert i kolejna sensacja

Maja Chwalińska (532. WTA) wzięła niedawno udział w WTA 250 w Warszawie, ale nie poradziła sobie najlepiej i odpadła już w I rundzie. Porażkę chciała sobie powetować podczas kolejnego polskiego turnieju - WTA 125 w Kozerkach. I jak na razie realizuje ten cel. Już na początek po emocjonującej walce wyeliminowała rozstawioną z "1" Jule Niemeier (94. WTA) 4:6, 6:2, 6:3. W drugim meczu czekało ją teoretycznie łatwiejsze zadanie.

Maja Chwalińska w ćwierćfinale WTA 125 w Kozerkach. Miazga w trzecim secie

W środę 9 sierpnia Chwalińska zmierzyła się z wyżej notowaną Anną Siskovą (328. WTA). I choć Polka nie była faworytką do triumfu, to znów sprawiła sensację. Pierwszy set był bardzo wyrównany. Nasza zawodniczka miała aż pięć okazji do przełamania rywalki, ale z nich nie skorzystała. Udało jej się to dopiero w siódmym gemie.

Jej radość nie trwała jednak długo, ponieważ przy kolejnej okazji Czeszka odebrała jej serwis. Tym samym doprowadziła do wyrównania 4:4. Później w grę Chwalińskiej wdała się nerwowość i ostatecznie została przełamana jeszcze raz - w 10. gemie, co zadecydowało o jej przegranej w secie (4:6).

Porażka nie załamała Polki, która już od początku drugiej partii wzięła się mocno do pracy. Przełamała rywalkę w pierwszym gemie, a jej gra mogła się podobać. Pewnie serwowała, na co Czeszka nie mogła znaleźć sposobu. Dość powiedzieć, że rywalka nie miała ani jednej okazji do wygranej przy podaniu Polki, za to nasza zawodniczka miała tę możliwość aż sześciokrotnie, ale znów jej nie wykorzystała. Ostatecznie jednak zapisała set na swoim koncie, wygrywając 6:4.

Trzecia partia to już popis Chwalińskiej. Już w pierwszym gemie wygrała przy podaniu rywalki. Później tę sztukę powtórzyła jeszcze w piątym i siódmym gemie, finalnie zwyciężając aż 6:1 i w całym meczu 2:1.

Polski ćwierćfinał w Kozerkach

Tym samym to 21-latka awansowała do ćwierćfinału turnieju, gdzie zmierzy się z rodaczką Martyną Kubką (603. WTA), która pokonała 3:6, 7:5, 6:3 Katarzynę Kawę (264. WTA). Kibiców czeka więc kolejny polski mecz, tym razem o półfinał. "Dla takich wyników robi się takie turnieje" - podkreślił Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl na Twitterze.

Wtórował mu Szymon Przybysz. "Bardzo potrzebny turniej dla dziewczyn. Ta, która odpadnie i tak będzie mogła wyjechać z Kozerek z podniesioną głową. W taki sposób trzeba wykorzystywać dzikie karty, grając na własnym podwórku. Brawo!" - pisał.

Zwyciężczyni polskiego starcia w półfinale zagra z wygraną pojedynku Eva Lys (148. WTA) - Greet Minnen (113. WTA).