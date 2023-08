To dlatego Iga Świątek zakleiła usta taśmą

Iga Świątek (1. WTA) wywołała niemałe zamieszanie podczas jednego z treningów przed WTA 1000 w Montrealu. W trakcie ćwiczeń zakleiła usta taśmą, a zdjęcia szybko trafiły do sieci. Niektórzy żartowali nawet, że to rodzaj kary, jaki tenisistka otrzymała od sztabu. Prawda okazała się zgoła inna, o czym poinformowała sama zainteresowana.

Świątek zdradziła powód niecodziennego ćwiczenia. "Praca nad wytrzymałością"

Eksperci wypowiadali się, że tego rodzaju trening ma na celu poprawić oddech. Po zaklejeniu ust zawodnik jest zmuszony oddychać przez nos, co jest zdecydowanie zdrowsze dla organizmu oraz sprawia, że komórki są bardziej dotlenione. To też ma poprawić wytrzymałość.

Teraz te informacje potwierdziła Świątek, choć jak przyznała, nie jest w stanie wyjaśnić, jak dokładnie te ćwiczenia wpływają na organizm. - Ja też tego do końca nie rozumiem. Trudniej jest oddychać tylko nosem, ale w ten sposób łatwiej jest przyspieszyć tętno. Myślę, że ma to związek z wytrzymałością, ale nie będę tego dokładnie wyjaśniać, ponieważ nie jestem ekspertką - przyznała Świątek na środowej konferencji prasowej.

Wyjawiła też, że ten rodzaj treningu był pomysłem sztabu szkoleniowego. Ufa mu więc zgodziła się na nowe dla siebie doświadczenie. - Czasami sama nie rozumiem, co i dlaczego każą mi robić. Jednak korzystam z tej formy ćwiczeń już od dłuższego czasu. Wydaje się to łatwe, ale widać różnicę na korcie. Wszystkie ruchy, które wykonuje, stają się trudniejsze z tą taśmą na ustach. W związku z tym domyślam się, że to właśnie sposób na pracę nad moją wytrzymałością, a nie nad szybkim bieganiem czy robieniem jakiś ekstremalnych rzeczy - zakończyła.

Ekspert przestrzega Świątek

Na temat taśmy wypowiedział się też jeden z ekspertów, twierdząc, że niesie ona za sobą spore niebezpieczeństwo dla zdrowia. - Można takim treningiem jak Iga spalić sobie układ nerwowy i można się zestresować tak, że człowiek będzie się bał wysiłku - mówił trener oddechu Piotr Mencina w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

W I rundzie w Montrealu Świątek miała wolny los. W najbliższym spotkaniu zmierzy się z Karoliną Pliskovą (23. WTA). Polka jest główną faworytką do triumfu, tym bardziej że przed tygodniem wygrała WTA 250 w Warszawie, a więc turniej rozgrywany na tej samej nawierzchni. W minionym sezonie nie poszło jej jednak najlepiej w Kanadzie. Dotarła wówczas do III rundy. Jak będzie tym razem? Mecz z Pliskovą już trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.