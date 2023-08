Świątek miała problemy, potem podkręciła tempo. Rywalka nagle "zniknęła"

Po bezproblemowym triumfie w Warszawie Iga Świątek przeniosła się do Ameryki Północnej, gdzie już na przełomie sierpnia i września powalczy o obronę tytułu w US Open. Przygotowania pod tę imprezą rozpoczęła w Montrealu. Polka po raz pierwszy ma okazję rywalizować w tym mieście, gdyż Canadian Open jest rozgrywany na przemian z Toronto. Tam w tym roku rywalizują mężczyźni.

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los i zmagania rozpoczęła od kolejnego etapu, w którym zmierzyła się z Karoliną Pliskovą (23. WTA). Czeszka dwa dni temu ograła 6:3, 6:7(8), 6:2 Lin Zhu (36. WTA), co było jej pierwszym pełnoprawnym zwycięstwem od kwietnia. W czerwcu "triumfowała" w Eastbourne z uwagi na krecz rywalki.

Trudny początek Świątek. Dobre zagrania przeplatała błędami. Karty rozdawał wiatr

Od samego początku spotkania Polka zdawała sobie sprawę z mankamentów rywalki - to w końcu ich trzecie oficjalne starcie. Jako największą wadę Pliskovej można wskazać poruszanie się po korcie, co akurat jest głównym atutem liderki światowego rankingu. Świątek już w pierwszym gemie starała się przegonić Czeszkę po korcie, co dało jej szybkie przełamanie.

Nad kortem centralnym w Montrealu - nazywający się notabene IGA Stadium z uwagi na nazwę sponsora - panował mocny wiatr, który utrudniał sprawę serwującym. Doświadczyła to zwłaszcza 22-latka z Raszyna, mając ogromny problem z trafieniem pierwszego serwisu, z czego skorzystała rywalka. Szybko zrobiło się 1:2.

Polka przeplatała dobre uderzenia kończące, zwłaszcza z forehandu, z błędami, które również się przytrafiały. W dużej mierze wynikało to również ze wspomnianego wiatru. Przy stanie 3:3 i serwisie Pliskovej, Świątek popisała się trzema bardzo dobrymi returnami, po których bezpośrednio zdobywała punkt lub rywalka nie była w stanie przebić na drugą stronę. Liderka rankingu znów uzyskała przewagę przełamania, którą jednak ponownie natychmiast straciła. 31-latka urodzona w Lounie skutecznie korzystała z drugiego podania Polki, atakując go z góry na dół.

Mimo aż dziesięciu niewymuszonych błędów z forehandu pierwszy set wylądował na koncie Igi Świątek po trudnym i wyrównanym tie-breaku. Liderka rankingu wygrała dodatkową rozgrywkę do sześciu.

Autostrada w drugim secie, ale Iga znów miała problem z domknięciem meczu

W finałowej partii wszystko toczyło się już zgodnie z planem i bilansem bezpośrednich pojedynków - Polka wygrała komplet trzech takich starć. Iga Świątek uzyskała przewagę 3:0, co mogło uspokoić wszystkich jej kibiców, bo wynikało to z dużej różnicy dyspozycji na korcie w tym fragmencie meczu.

Pliskova przestała nadążać zwłaszcza za returnami 22-latki i wydawała się coraz bardziej pogodzona z tym, że jej obecność w tym turnieju dobiega końca. Po długim gemie z pięcioma równowagami Polka kolejny raz przełamała rywalkę, wychodząc na prowadzenie 5:1. Wówczas znów pojawiły się demony znane z Wimbledonu oraz Warszawy, gdyż Świątek miała problemy z domknięciem meczu. Podwójnym błędem oddała gema Pliskovej, przedłużając pojedynek.

Jednak chwilę później było już po meczu - 7:6(6), 6:2 - a debiutantka w Montrealu zameldowała się w trzeciej rundzie imprezy. Tam zagra z lepszą z pary Sorana Cirstea (31. WTA) - Karolina Muchova (17. WTA).