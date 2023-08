Caroline Wozniacki wróciła. Oto reakcja ojca. Miał tylko jedną prośbę

W imponującym stylu do gry po ponad trzyletniej przerwie wróciła Caroline Wozniacki. Dunka polskiego pochodzenia 6:2, 6:2 pokonała Kimberly Birrell (115. WTA) z Australii, awansując do drugiej rundy turnieju WTA Masters 1000 w Montrealu. W niej zmierzy się z Marketą Voundrosovą (10. WTA), niedawną triumfatorką Wimbledonu.

Po zakończeniu kariery na początku 2020 roku skupiła się na rodzinie Urodziła dwójkę dzieci - Oliwię oraz Jamesa. Syn urodził się w październiku 2022 roku. Następnie Wozniacki zaczęła zastanawiać się nad wznowieniem kariery, co ogłosiła w czerwcu.

Naturalnie najpierw o jej decyzji dowiedzieli się jej najbliżsi, w tym ojciec Piotr, który przez długie lata był trenerem córki. Miał on do niej tylko jedną prośbę, którą na konferencji prasowej zdradziła Caroline. - Tata pytał na przykład: "Jesteś pewna?". Powiedział: "Cóż, jeśli jesteś pewna, to musisz potraktować to poważnie". Spojrzałam na niego i pomyślałam: Kiedy nie traktuję rzeczy poważnie, jeśli przykładam się do tego? - zdradziła 33-letna tenisistka urodzona w Odense.

- Spojrzał na mnie i powiedział: "Tak, to słuszna uwaga". Mówił: "Dobra, cóż, idź pracuj i zobacz, jak reaguje twoje ciało, a potem wróć do mnie, gotowa, jeśli naprawdę będziesz mnie potrzebować" - wyznała tenisistka.

Impreza w Montrealu jest pierwszym dla Caroline Wozniacki ponownie w roli zawodowej zawodniczki. Wcześniej uczestniczyła w turniejach legend oraz ekspertką w telewizji. - Karolina komentuje dla ESPN i dla Tennis Channel i wszędzie, całemu światu, głośno mówi, że Iga Świątek jest najlepiej przygotowaną dziewczyną na tourze. Najsolidniejszą, najlepszą - mówił niedawno Piotr Woźniacki w rozmowie ze Sport.pl.

W trakcie swojej dotychczasowej kariery Dunka o polskich korzeniach wygrała jeden turniej wielkoszlemowy - Australian Open w 2018 roku. Była także numerem jeden na świecie.